COVID-19 – Bollettino di aggiornamento n. 638

In allegato, il bollettino di aggiornamento COVID-19 di venerdì 11 marzo 2022.

Si segnala che sono in corso da parte delle autorità sanitarie operazioni di riallineamento dei dati relative all’eliminazione dal data base dei positivi rilevati in VAlle d’Aosta, ma poi trasferiti fuori regione. Pertanto alcuni dati, in particolare riferiti ai pazienti ‘attualmente positivi’ o ai ‘nuovi casi testati’, potrebbero risultare per alcuni giorni non coerenti con la serie storica.