COVID-19: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS IN VALLE D’AOSTA

conferenza stampa è stato fatto il punto dell’emergenza

COVID-19 sul territorio regionale. Sono intervenuti il Presidente

della Regione Erik Lavevaz, l’Assessore alla

Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Alessandro

Barmasse e l’Assessore Assessorato

dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari

europei e Partecipate Luciano Caveri. Erano inoltre

presenti l’Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e

Commercio Jean-Pierre Guichardaz e l’Assessore

allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi

Beertschy.Nel ringraziare

tutti gli operatori sanitari della Valle d’Aosta impegnati a

gestire una seconda ondata della pandemia da Covid-19, il

Presidente Erik Lavevaz ha illustrato la

nuova ordinanza che entrerà in vigore

dalle ore 21 di domani, sabato 31 ottobre 2020, fino al 24

novembre 2020: “Abbiamo deciso di rendere

più incisive raccomandazioni già contenute nei DPCM

della prima fase emergenziale, con l’attenzione di colpire il

meno possibile il sistema produttivo valdostano, istituendo, tra le

varie disposizioni, il divieto di spostamento notturno, dalle ore 21

alle ore 5, se non per comprovate necessità, considerato che

sono necessarie misure che favoriscano una drastica riduzione delle

interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la

pressione sui servizi sanitari. Crediamo che, solo osservando

scupolosamente le disposizioni, potremo tutti insieme superare questo

difficile momento. In

particolare, dalle ore 21 alle ore 5 del

giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di

necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute.

E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio

domicilio, dimora o residenza.E’ stato predisposto un documento di autodichiarazione

per coloro che devono spostarsi per i motivi comprovati.La disposizione del divieto di

spostamento non si applica agli elettori del Comune di Courmayeur in

occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio

Comunale, previste per il giorno 8 novembre 2020 (e, in caso di

ballottaggio, per il giorno 22 novembre), per tutta la durata di

apertura dei seggi, nonché a tutto il personale coinvolto nelle

operazioni elettorali fino al termine delle medesime.Come annunciato dall’Assessore

all’Istruzione Luciano Caveri,

la Giunta regionale adotterà un idoneo provvedimento

finalizzato a fornire alle Istituzioni scolastiche della

regione -d’intesa con la Sovrintendenza agli Studi e

sentiti i dirigenti delle Istituzioni scolastiche – nuovi criteri

volti a definire forme flessibili nell’organizzazione

dell’attività didattica digitale integrata, sulla base

delle valutazioni delle autorità sanitarie sull’andamento

epidemiologico nel territorio regionale e tenendo conto della

specificità del territorio regionale e delle caratteristiche

delle istituzioni scolastiche della regione, con particolare

attenzione al rispetto dei diritti dei disabili.Le indicazioni

per gli esercizi commerciali al dettaglio della piccola e

grande distribuzione sono le seguenti:assicurare

la distanza interpersonale di almeno un metro;che gli

ingressi avvengano in modo dilazionato;il divieto di sostare

all'interno dei locali più del tempo necessario

all'acquisto dei beni;che le attività si svolgano

nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei

a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il

settore di riferimento;l’utilizzo delle

mascherine.l’accesso limitato a una persona per volta

per i locali di superficie inferiore a quaranta metri

quadrati;l’esposizione di cartelli che indichino il

numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per

i locali di superficie superiore a quaranta metri

quadrati;l’accesso è consentito ad un solo

componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori

è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di

età o psicofisiche dei soggetti.Modulo

autocertificazione Foto: https://photos.app.goo.gl/7Wfu3ryJZ9duPvCZ6 Link

conferenza stampa :

https://youtu.be/n8g96NgW21w 0936us Fonte: Presidenza della Regione

