(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 COVD, BINI: LIBERTA’ ED EGOISMO NON VANNO DI PARI PASSO

“Sui social leggiamo notizie di ogni tipo. Che siano vere o false, più sono urlate, più diventano virali. E, i toni che si utilizzano in politica piuttosto che la propensione di alcune forze politiche ad appoggiare i no-vax nelle piazze, non hanno aiutato a dimostrare quanto la scienza debba essere la nostra unica stella polare.” Così la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, nel corso della trasmissione “Start” su SkyTG24.

“Negli ultimi anni – prosegue la senatrice PD – la politica ha avuto una grande responsabilità nell’aver tenuto separati i diritti e dai doveri. Non è un ragionamento morale ma di convivenza civile. Posso avere diritti nel momento in cui assolvo anche ai miei doveri di cittadino. Il concetto di libertà, del “voglio fare ciò che voglio” – conclude – si distacca dall’idea che se quello che voglio io fa star male chi sta vicino, non è libertà ma egoismo.”

__________________________________

Federica Scozzari

🔊 Listen to this