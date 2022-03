(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Buongiorno gentili colleghi,

a seguire trovate un rappel dei prossimi appuntamenti organizzati dalla Biblioteca comunale di Courmayeur.

Ringrazio per la collaborazione e la diffusione.

Cordialmente

Moreno Vignolini

EVENTI IN BIBLIOTECA COMUNALE – COURMAYEUR

1° aprile ore 21

La Storia si racconta: “Le antiche leggende valdostane. Un fondo di verità Caniggia Nicolotti.

Venerdì 1°aprile 2022 alle ore 21.00. Le leggende, tante volte, hanno un fondo di verità. Molte storie, insomma, traggono spunto da fatti realmente accaduti. “Le tante mucche che si perdono dai loro pascoli, i villaggi che scompaiono, i fatti naturali inspiegabili, i personaggi curiosi, la nascita di certi toponimi”. La conferenza intende presentare una serie di leggende valdostane cercando di spiegare come queste possono essere nate, trasformate e perché.

2 aprile ore 17

Autori in Vetta – Laboratorio per bambini con Sara Loffredi

A chiudere questa edizione di Autori in Vetta, il 2 aprile, alle ore 17, in biblioteca, sarà Sara Loffredi, scrittrice cara ai courmayeurins, curatrice di un laboratorio dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni e dedicato alla Costituzione.

7 aprile 2022

In biblioteca con delitto: gioco di ruolo e teatrale (ancora pochi posti)

Il 7 aprile in biblioteca comunale mistero, divertimento e teatro con una serata speciale. Ritorna, infatti, “Biblioteca con delitto”, il gioco di ruolo e teatrale che promette anche questa volta di essere davvero coinvolgente. Si svolge all’interno della biblioteca e prevede dagli otto ai dieci giocatori che riceveranno indicazioni sul dove e quando si svolgerà l’azione, una sorta di canovaccio sulla situazione nella quale si muoveranno durante la serata, e sul personaggio che andranno a interpretare e al quale daranno vita. Avranno un obbiettivo da raggiungere e alcuni oggetti particolari. Un Master seguirà e indirizzerà il gioco facendo in modo che nessuno dei partecipanti si perda o sprechi le sue possibilità. La trama è stata scritta appositamente per la biblioteca di Courmayeur, la trama gialla e carica di misteri e le verità nascoste si ricomporranno alla fine della serata, quando ognuno svelerà il proprio ruolo e i propri secondi fini. L’evento è a cura di Amina Magi e Nicole Vignola.

15 aprile ore 21

Il pensiero logora chi non ce l’ha – Letture filosofiche

Un pensiero alternativo alla società dei consumi: sarà possibile? Dopo gli incontri sulla diagnosi della società dei consumi, anche sulla base del caso Covid, attraverso il concetto di pensiero critico e di destinalità della tecnologia, esiste la possibilità di un’alternativa, di una terapia? Il contributo di Gustav Anders nelle analisi del consumo e della tecnologia. A cura di Gianluca Strata.

Per accedere agli eventi saranno applicate le norme anti-Covid in vigore.

