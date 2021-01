COSTRUIRE L’EDUCAZIONE. IL PROGETTO DEI LUOGHI DELLA SCUOLA COME MISURA DI FUTURO

(AGENPARL) – Roma, 25 gen 2021 – Ripartire dalla scuola significa riscrivere uno dei patti fondamentali alla base della nostra società, quello che lega l’istruzione alla citta- dinanza, all’equità e alla mobilità sociale.

Ripartire dalla scuola significa occuparsi del futuro delle prossime generazioni, significa darsi un futuro come società tutta.

Perché il pensiero della scuola non abbia solo le caratteristiche della risposta all’emergenza, ma quelle di un progetto realmente proiet- tato nel futuro, serve l’architettura.

La scuola è un tema complesso e multidisciplinare. La ricerca educa- tiva ha evidenziato la necessità di diversificare gli aspetti didattici per trasformare l’insegnamento da “passivo” in “attivo”, in ambienti pro- gettati per l’apprendimento e per garantire centralità allo studente. Sono questi i presupposti e i principali obiettivi del confronto della Festa dell’Architetto 2020/2021 che propone una riflessione allar- gata sulle questioni dell’architettura scolastica e del design degli interni dei luoghi dello studio: una architettura che possa corrispon- dere agli obiettivi di una scuola aperta, coesa e inclusiva.

Una occasione per approfondire la conoscenza e la percezione dell’influenza che le scelte architettoniche possono avere sulla di- dattica attiva, sul benessere, sulla socializzazione. In ultima istanza, gli eventi pubblici della Festa dell’Architetto 2020/2021 saranno un modo per ribadire che la costruzione del futuro e della vita delle nuove generazioni è una questione di progetto e di visione: dunque di architettura.

IN MOSTRA NEL MUSEO VIRTUALE

Nel Museo Virtuale della Festa dell’Architetto – visitabile tramite App in modalità realtà aumentata – saranno esposte le Mostre “Le migliori scuole degli ultimi cinque anni” e “Le miglio- ri idee e proposte per una scuola che guarda al futuro”, progetti selezionati all’interno dei Premi rispettivamente Architetto Italiano, Giovane talento dell’Architettura Italiana e (Ri)progettare la scuola con le nuove generazioni post Covid-19. Esposti anche i lavori e le visioni dei bambini e ragazzi partecipanti alla II edizio- ne del Progetto “Abitare il Paese. La cultura della domanda – Bambini e ragazzi per un progetto di futuro prossimo” oltre che i progetti vincitori del Concorso “51 Scuole innovative”.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021 / Sede CNAPPC, Piazza Navona NON C’È FUTURO SENZA ARCHITETTURA

Modera: Angelo Mellone, Vicedirettore Rai1

15.00 Saluti Istituzionali

Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma Introduzione

Giuseppe Cappochin, Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Videomessaggio

Ursula von Der Leyen, Presidente della Commissione Europea

15.30 Tavola rotonda

Il New European Bauhaus: il legame tra la buona architettura e il design di qualità con la sostenibilità Carl Bäckstrand, Deputy CEO WHITE ARKITEKTER, Executive Board Consiglio Architetti d’Europa

Gonçalo Byrne, Presidente Consiglio Nazionale Architetti del Portogallo Georg Pendl, Presidente Consiglio Architetti d’Europa

Diego Zoppi, Coordinatore Dipartimento Politiche Urbane e territoriali del CNAPPC, Executive Board Consiglio Architetti d’Europa

16.30 Tavola rotonda

Piano nazionale di ripresa e resilienza;

la grande scommessa per dare un futuro all’Italia Enrico Giovannini, Economista, Statistico, Accademico italiano, Portavoce di ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Antonio Agostini, Direttore Agenzia del Demanio*

Tommaso Dal Bosco, Osservatorio investimenti comunali IFEL – Presidente AUDIS

Giuseppe Santoro, Presidente Inarcassa

Conclusioni

Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei

17.30 Tavola rotonda

Rapporto costi-benefici dell’Architettura di Qualità

Silvano Arcamone, Responsabile Lavori Pubblici – Direzione Generale Agenzia del Demanio

Alberto Bottero, BDR Bureau

Mario Cucinella, Architetto

18.30 Chiusura dei lavori

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2021 / Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano

COSTRUIRE L’EDUCAZIONE. IL PROGETTO DEI LUOGHI DELLA SCUOLA COME MISURA DI FUTURO

Moderano: Andrea Pancani, Giornalista, Vicedirettore Tg La7 | Laura Squillaci, Giornalista Rainews 24 | Luca Gibello, Direttore del Giornale dell’Architettura

10.00 Evento finale “Abitare il Paese. La cultura della domanda, II edizione”

Saluti Istituzionali

Lorenzo Tagliavanti, Presidente Camera di Commercio di Roma Pietro Abate, Segretario Generale Camera di Commercio di Roma

10.10 Apertura dei lavori

Giuseppe Cappochin, Presidente CNAPPC

Carla Rinaldi, Presidente Fondazione Reggio Children

10.20 I bambini raccontano la scuola / Video (2’)

10.25 Presentazione del progetto “Abitare il Paese”

Ilaria Becco, Coordinatrice del Dipartimento Formazione e Qualificazione Professionale CNAPPC

Barbara Donnici, Middle Manager Fondazione Reggio Children Lilia Cannarella, Coordinatrice del Dipartimento Agenda Urbana e Politiche Europee CNAPPC

11.10 L’esperienza di “Abitare il Paese” raccontata dai referenti degli Ordini territoriali e dai tutor / Video (5’)

11.15 Interventi programmati con le Scuole

11.45 Tavola rotonda

Le strategie e le azioni della rete internazionale

Suzanne De Laval, Co-direttrice Architecture & Children International Work Program U.I.A. (Svezia)

Ewa Struzynska, Membro Architecture & Children International Work Program U.I.A (Francia)

Thomas Vonier, Presidente Unione Internazionale Architetti 12.30 Chiusura dei lavori

14.30 Presentazione del Museo Virtuale del CNAPPC

14.45 Firma del protocollo d’intesa CNAPPC – Indire

15.00 Tavola rotonda

I luoghi del conoscere. Didattica attiva in luoghi

flessibili per una efficace azione formativa

Giovanni Biondi, Presidente Indire

Giulio Ceppi, Membro Comitato di esperti Ministero dell’Istruzione Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Agnelli

Carla Rinaldi, Presidente Fondazione Reggio Children 16.15 Focus

Mario Cucinella, Architetto

16.30 Tavola rotonda

La Scuola cambia la città

Patrizio Bianchi, Professore, Capo Comitato di esperti Ministero dell’Istruzione

Matteo Biffoni, Sindaco Comune di Prato

Laura Galimberti, Assessora all’Educazione e Istruzione, Comune di Milano

Cristina Giachi, Presidente V Commissione Consiliare (Cultura, Istruzione, Forrmazione, Informazione, Beni Culturali) Consiglio Regionale della Toscana

17.45 I bambini raccontano la scuola / Video (2’)

17.50 Qualcuno l’ha già fatto. Storie e racconti di progetti riusciti Kim Herforth Nielsen, fondatore di 3XN – Ørestad College, Copenhagen

18.20 Videomessaggio

Anna Ascani, Viceministra dell’Istruzione

18.30 Conclusioni

18.45 Chiusura dei lavori

15.00 Tavola rotonda

Abbiamo riprogettato la scuola.

I vincitori del concorso Scuole Innovative a confronto

I bambini raccontano la scuola / Video (2’)

16.00 Focus

I luoghi e le persone di domani

Beate Weyland, Pedagogista

16.15 Tavola rotonda

Andare a Scuola: la nuova mobilità urbana

Matteo Colleoni, Coordinatore nazionale mobility manager accademici RUS

Isabella Inti, Presidente dell’associazione Temporiuso.net Federico Parolotto, Esperto in mobilità urbana e territoriale, Mobility in chain

Nicola Russi, Laboratorio Permanente, Politecnico di Torino Demetrio Scopelliti, Direttore Area Urbanistica, Territorio e Spazio Pubblico dell’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, Comune di Milano

17.30 Filippo Gaudenzi, Vicedirettore RAI Tg1 in conversazione con

Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione 18.00 Intervento

Virginia Raggi, Sindaca del Comune di Roma

Cerimonia di Premiazione

19.15 Chiusura dei lavori