(AGENPARL) – gio 04 giugno 2020 *COSTI DELLA POLITICA, PELLONI (LEGA E-R) PRESENTA PROGETTO DI LEGGE CHE

VIETA IL CUMULO DEGLI EMOLUMENTI IN CASO DI PIU’ INCARICHI NELLE SOCIETA’

PARTECIPATE*

BOLOGNA, 4 GIU – “Limitare i costi i della politica per assicurarne la

compatibilità con gli equilibri di bilancio, attraverso il divieto della

cumulabilità degli emolumenti dei nominati nelle partecipate”.

E’ quanto propone il progetto di legge di modifica della legge regionale 27

maggio 1994, n. 24 “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della

proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione

regionale” firmato dal consigliere regionale della Lega E-R, Simone Pelloni.

L’ attuale normativa dell’Emilia-Romagna non disciplina in maniera

esauriente il tema del divieto di cumulo degli emolumenti per coloro che

siano stati nominati in più enti o aziende partecipate della Regione.

Se è vero che di regola le nomine di competenza regionale non possono

essere cumulate, salvo eventuali deroghe, non si può escludere che il

cumulo di cariche (e di conseguenti emolumenti) si verifichi per il

nominato tramite quelle effettuate da altri enti.

Da qui la necessità di disciplinare anche nella nostra Regione questa

materia ponendo un limite al cumulo degli emolumenti, anche alla luce del

difficile periodo di crisi economica che ci apprestiamo ad attraversare.

Pertanto, nella progetto di legge presentato, Pelloni chiede che “in caso

di cumulo di incarichi, per le nomine in più enti o aziende dipendenti, o

in società in house della Regione, all’atto di accettazione delle cariche

successive alla prima, il nominato o designato deve dichiarare alla Regione

l’opzione per uno soltanto degli emolumenti previsti in ragione delle

cariche ricoperte”.

—

