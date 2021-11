COSENZA I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cosenza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 19enne per tentato furto aggravato.

Nel corso del servizio, i militari, transitando per le vie del centro abitato del capoluogo bruzio, sorprendevano il giovane all’interno di un cortile privato mentre tentava di appropriarsi di un motociclo. Il ragazzo pertanto veniva prontamente bloccato dai militari e tratto in arresto in flagranza per il reato di tentato furto aggravato. (News&Com)

🔊 Listen to this