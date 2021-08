COSENZA I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Cosenza hanno denunciato per il reato di ricettazione un intero nucleo familiare composto da padre, madre e due figli – una ragazza ed un ragazzo – maggiorenni. Nel corso di una perquisizione d’iniziativa eseguita presso un’abitazione sita tra viale Giacomo Mancini e via Popilia, i militari operanti hanno rinvenuto, all’interno di un armadio, circa 170 capi di abbigliamento, di varie marche, con ancora attaccati i cartellini e l’antitaccheggio. Il valore della merce ammonta a ottomila euro circa. La refurtiva, composta da vestiario proveniente da vari magazzini di corso Mazzini, è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti. Le indagini in corso sono volte alla ricostruzione dei furti che si sono consumati nei mesi scorsi nel capoluogo bruzio. Non si esclude che alcuni di essi possano essere stati asportati durante uno dei furti consumati con la tecnica della cosiddetta spaccata, fenomeno registrato mesi addietro in città. (News&Com)

🔊 Listen to this