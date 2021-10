Roma, 10 ottobre 2021 – Mercoledì 6 ottobre 2021, i prezzi mondiali del gas hanno raggiunto il loro massimo assoluto : $ 1.900 per 1.000 metri cubi. m, solo entro la fine della giornata rimbalzando a $ 1.450.

I prezzi del carburante hanno iniziato a salire a luglio. Più tardi, a metà settembre, il prezzo di mille metri cubi. m ha raggiunto un record di $ 800, ed entro il 28 settembre contratti futures per 1 mila metri cubi. m erano già stati venduti per $ 1.000.

Alla vigilia dell’inverno, un forte aumento dei prezzi del carburante è diventato al centro dell’attenzione dei principali importatori di gas, principalmente stati europei. La questione è diventata una questione chiave al vertice informale dei leader dei paesi dell’UE che si è svolto in Slovenia , ha affermato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

TASS sta cercando di capire quale potrebbe essere la ragione di un così forte balzo dei prezzi e come gli importatori di gas intendono uscire da questa situazione.

Come viene scambiato il gas in Europa?

Per molto tempo, i paesi europei hanno acquistato gas dall’URSS e dalla Russia nell’ambito di contratti di esportazione di gas a lungo termine (DSEGC). I loro prezzi erano chiaramente fissati o legati al prezzo del petrolio. E quando le esigenze del cliente sono cambiate, è stato utilizzato il principio “take or pay”: se l’acquirente non ha raccolto un volume predeterminato, ha pagato una forfait.

Dopo la crisi finanziaria globale del 2008-2009, molti importatori di gas non sono stati in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali; inoltre, i prezzi di mercato sono scesi notevolmente al di sotto di quelli determinati nel DSEGC. Di conseguenza, gli esportatori – non solo la Russia, ma anche, ad esempio, la Norvegia – hanno ammorbidito i termini dei contratti su insistenza degli importatori. Tuttavia, il prezzo del carburante per loro è ora calcolato principalmente sulla base di indicatori di mercato.

Come ha spiegato il presidente russo Vladimir Putin, la Commissione europea ha letteralmente insistito sulla riduzione dei contratti a lungo termine e sul passaggio al trading in borsa . Pertanto, il prezzo del gas è attualmente in gran parte determinato dal mercato: il prezzo del carburante aumenta in caso di carenza – ad esempio a causa dell’aumento della domanda – e viceversa.

Da dove viene il deficit?

Diverse ragioni hanno contribuito contemporaneamente all’attuale crisi energetica.

A metà settembre, gli impianti di stoccaggio del gas nell’UE sono stati riempiti in media di circa il 70% , anche se un anno fa questa cifra superava l’80%. Come ha spiegato l’ ex capo della compagnia petrolifera e del gas austriaca OMV Rainer Seele in un’intervista a TASS , ciò era dovuto all’inverno anormalmente freddo del 2020 e alla primavera del 2021. Le riserve furono spese e il loro rifornimento iniziò un mese dopo il previsto.

E in estate c’era un clima caldo e calmo. Hanno ridotto la generazione di centrali idroelettriche e la produzione di turbine eoliche. E così hanno contribuito alla domanda di gas.

È anche spronato dall’incertezza delle previsioni meteorologiche. All’inizio di ottobre, Bloomberg ha pubblicato un materiale in cui, con riferimento ai meteorologi, ha annunciato l’imminente freddo intenso. Questo pericolo rende particolarmente urgente la necessità di gas. Tanto più che il rifiuto dell’Europa da olio combustibile e carbone più economici ma pericolosi per l’ambiente nel contesto della transizione verso un’economia “verde”.

Allo stesso tempo, la probabilità di un inverno caldo può rendere insignificanti gli acquisti frettolosi di gas ora, al picco dei prezzi. Pertanto, Sergei Pravosudov, direttore generale dell’Istituto per l’energia nazionale, ha osservato in un’intervista a TASS, le riserve urgenti negli impianti di stoccaggio non vengono ricostituite – e questo, a sua volta, sta provocando un deficit in questo momento.

Il fatto che l’offerta di gas naturale liquefatto (GNL) sia fortemente diminuita in Europa ha anche un impatto significativo sui prezzi. I fornitori hanno rivolto la loro attenzione ai mercati asiatici, dove i costi del carburante sono ancora più alti. Di conseguenza, c’è una carenza di offerta sul mercato europeo, nonostante i volumi record di forniture per gli esportatori.

E un altro motivo della crescente domanda di gas è il rapido ritmo della ripresa economica dopo la pandemia, ha affermato Vladimir Putin.

Cosa stanno facendo le autorità europee?

Con i prezzi alle stelle, i politici europei stanno iniziando a sperimentare turbolenze. Come ha osservato il capo del ministero delle finanze francese Bruno Le Maire, il costo annuale dell’approvvigionamento energetico per i consumatori è già aumentato di 400-500 euro .

Di conseguenza, la situazione attuale minaccia i paesi dell’UE con sconvolgimenti sociali e politici, teme il commissario europeo per gli affari finanziari Meirid McGuinness.

La Francia vede una via d’uscita dalla situazione senza tornare all’olio combustibile e al carbone nello sviluppo dell’energia nucleare. Tuttavia, c’è un po’ di astuzia in questa posizione di Parigi: il paese ha investito attivamente nell’energia nucleare nel corso del XX secolo e dispone già di una solida infrastruttura: 18 stazioni. Allo stesso tempo, in Germania, ad esempio, il nucleare non è considerato “verde”, e secondo la legge della Repubblica federale di Germania, entro il 2022 deve abbandonarlo completamente. I suoi vicini orientali aderiscono alla stessa posizione.

Anche la burocrazia europea sta cercando di coniugare il passaggio all’energia “verde” con la soluzione del problema del carburante. Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di fronte all’aumento dei prezzi, chiede di investire nell’energia “verde”. Secondo lei , è la “transizione verde” la soluzione all’aumento dei prezzi del gas. E ha bisogno di essere accelerato. Tuttavia, la direzione degli investimenti rimane poco chiara.

Una soluzione più realistica è stata offerta dal Belgio e dalla Spagna. Bruxelles ha sollevato la questione di una riserva energetica europea strategica. E Madrid ha persino offerto all’UE di avviare acquisti congiunti centralizzati di gas.

In che modo la crisi energetica europea colpisce la Russia?

I paesi europei propongono di condurre un’ “indagine sulle cause” del balzo dei prezzi. E la Polonia crede di averli già identificati. Secondo il premier polacco Mateusz Morawiecki i prezzi sono “artificialmente” gonfiati da Mosca, ma Varsavia non spiega come.

Il Cremlino insiste sul fatto che non c’è alcun ruolo per la Russia in ciò che sta accadendo sul mercato del gas in Europa, e non può esserlo. Le ragioni della crisi risiedono in diversi fattori che hanno coinciso nel tempo. “Ma tutto questo non è collegato alla Russia. E solo i non professionisti, solo le persone che non comprendono l’essenza di ciò che sta accadendo, possono in qualche modo menzionare la Russia in questo contesto”, ha affermato il segretario stampa del presidente russo Dmitry Peskov.

Rainer Seele ritiene inoltre che le accuse contro la Russia di manipolare i prezzi del gas per riempire rapidamente il Nord Stream 2 di carburante blu siano infondate e assurde.

Gazprom ha sottolineato che adempie a tutti gli obblighi contrattuali nei confronti delle controparti nell’ambito di contratti a lungo termine. E soddisfa pienamente tutte le richieste di consegna. La società fornisce sistematicamente gas lungo tutte le rotte, anche attraverso l’Ucraina.

Allo stesso tempo, c’è il potenziale per aumentare le forniture di gas russo. Tutto dipende dalle richieste e dagli accordi commerciali. “La situazione attuale non è redditizia per la Russia e può aiutare gli europei, ma non a scapito di se stessa, ovviamente”, ha affermato il presidente Vladimir Putin.

Qual è il prossimo?

Di conseguenza, la Moldavia ha già dovuto affrontare una forte carenza di carburante, che ha cercato negli ultimi mesi di adeguare il suo contratto con Gazprom, scaduto alla fine di settembre ed è stato prorogato di un mese. Chisinau, come i paesi europei, intendeva ridurre i costi, ma passare solo parzialmente ai prezzi di mercato – in estate, quando la domanda di gas non è così alta.

Di conseguenza, le speranze di riduzione dei prezzi del gas risultano essere legate principalmente al lancio del Nord Stream 2, che ha già iniziato a essere riempito di gas nell’ambito di una verifica tecnica. La messa in servizio del gasdotto, secondo gli esperti, è in grado di aumentare drasticamente e in modo significativo l’offerta di carburante sul mercato europeo, a livello dell’intero volume delle attuali forniture di gas liquefatto.

Tuttavia, il trasporto del carburante tramite il Nord Stream 2, come ha precisato la cancelliera tedesca Angela Merkel, non è stato ancora approvato e la tempistica della decisione è ancora incerta.

Inoltre, qualsiasi discussione su questo argomento incontra una forte resistenza da parte di Kiev. L’Ucraina teme una riduzione del transito di gas attraverso il proprio territorio e chiede di fermare il progetto, spingendo contro i sentimenti antirussi dei leader dei Paesi europei e la necessità di garantire la “sicurezza energetica” dalla Federazione Russa.

Vladimir Putin ha nuovamente respinto le speculazioni su questo argomento: gli obblighi russi di fornire 40 miliardi di metri cubi di gas attraverso gasdotti ucraini. m quest’anno sarà anche superato. Tuttavia, è impossibile aumentare ulteriormente, ha avvertito .