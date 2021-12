(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 Cortona, raffica di asfaltature dai centri abitati alle frazione

Un mese di lavori stradali a cavallo delle feste, il Comune di Cortona ha pianificato una serie di interventi per migliorare le condizioni delle strade. L’azienda incaricata di svolgere queste attività sarà all’opera dal 13 dicembre al 13 gennaio in alcune strade comunali nei centri abitati, ma anche nelle frazioni.

Inevitabili le variazioni al traffico che comunque interesseranno la fascia oraria 7:30 – 18. I tardi stradali interessati saranno la Comunale di Borgonuovo, zona cimitero, la SC Montecchio da Vocabolo Le Casine al parcheggio delle scuole, la traversa interna di Montecchio e poi la SC Montecchio da Ponte sul Torrente Mucchia all’intersezione con la Strada Vicinale per Monsigliolo.

Lavori anche al parcheggio di via Gramsci a Camucia, alla rampa di Santa Margherita che collega con la Fortezza Medicea e ancora per le frazioni la SC Pergo verso le scuole e fino a parcheggio sul retro e tratti omogenei delle strade comunale di Piazzano, di Valecchie e di Sant’Egidio.

«Grazie ai buoni risultati di bilancio – dichiara il sindaco Luciano Meoni, che ha la delega ai Lavori pubblici – riusciamo a dare ulteriori risposte per la sicurezza e il decoro delle nostre strade, abbiamo cambiato la logica degli interventi rispetto a quanto veniva fatto in precedenza, strati di asfalto più consistenti e lavori su tratti omogenei».

