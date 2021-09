(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Cortona palcoscenico del Gran Premio Nuvolari. Le vetture storiche sfilano in centro sabato 18 settembre

La città etrusca è pronta ad accogliere la 31ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche sarà di scena a Cortona sabato 18 settembre. Sono oltre 250 le auto partecipanti selezionate dall’apposita commissione che sfileranno nel centro.

Gli equipaggi faranno il loro ingresso da via Nazionale intorno alle ore 13, per poi effettuare il controllo timbri e quindi uscire dallo storico borgo cortonese attraverso via Roma. Si annuncia spettacolo per oltre 2 ore, il passaggio di auto storiche sarà scandito dalla equipe «Winterace» in piazza della Repubblica con la giornalista Rossella Labate.

Ad accogliere queste 250 vetture ci saranno cittadini e visitatori di Cortona in un fine settimana che si annuncia come sempre carico di appuntamenti: proseguono le mostre al Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona come «Luci dalle tenebre», dedicata alle tecniche ed ai rituali di illuminazione dei popoli antichi, «La Commedia e Cortona nel tempo di Dante» con gli antichi manoscritti del Trecento e da non dimenticare anche l’undicesima edizione di Cortona on the Move, festival di narrativa visuale.

Numerosi i Paesi in rappresentanza di tutti i continenti (Italia, Germania, Svizzera, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Austria, Belgio, Uruguay, Argentina, Giappone, Polonia, Libano, Montecarlo, San Marino) e 48 le case automobilistiche in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno inoltre 93 le vetture anteguerra che prenderanno parte alla manifestazione.

La 31ª edizione del Gp Nuvolari propone un percorso di circa 1.100 km tra le bellezze centro settentrionali italiane, attraversando paesaggi suggestivi di Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. «Siamo orgogliosi di ospitare il passaggio del Gp Nuvolari – dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni – anche il prossimo fine settimana si annuncia carico di appuntamenti e di occasioni per i nostri concittadini e per i visitatori che affollano la nostra città».

Sabato mattina a Cortona i banchi del mercato settimanale vedranno una disposizione alternativa, durante il passaggio delle auto del Gp Nuvolari sarà interdetta la circolazione su via Nazionale, piazza della Repubblica e via Roma dalle 10 fino al termine della manifestazione (previsto entro le 16 – altre variazioni sono specificate nell’ordinanza n. 135).

