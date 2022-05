(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Cortona, oltre 250mila euro dal Pnrr: 14 servizi comunali migrano nella «nuvola»

Grazie ai fondi Pnrr per l’innovazione e la digitalizzazione, il Comune di Cortona ha ottenuto un finanziamento da 252mila euro. Grazie a questo contributo l’Amministrazione potrà lavorare alla migrazione in «cloud» di 14 servizi.

Questa novità permetterà di rivoluzionare le piattaforme informatiche dei servizi pubblici comunali ottenendo maggiore sicurezza per la protezione dei dati e più efficienza per la macchina amministrativa.

«Grazie al lavoro del nostro Ced per questo importante risultato – dichiara il sindaco Luciano Meoni – la volontà è quella di migliorare i sistemi informatici comunali e di rendere più sicuri i dati che circolano nelle reti. Si tratta di due sfide cruciali per un’amministrazione comunale che vuole guardare con fiducia alle sfide del futuro. Grazie a queste risorse sarà possibile ammodernare i sistemi gestionali e trasferire nella ‘nuvola’ tutte le informazioni. Così facendo le piattaforme hardware e software lavoreranno meglio e la protezione dei dati sarà ancora superiore».

