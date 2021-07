(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 Salve, vi inviamo le immagini dell’inaugurazione della mostra di armi

antiche e le interviste a:

Luciano Meoni sindaco di Cortona

Paolo Rossi assessore Agricoltura Cortona

Alfredo Muffi presidente Club doppietta a cani esterni Italia

Angiolo Farina – consigliere Banca Popolare di Cortona

Comunicato:

Si è aperta a palazzo Ferretti la terza esposizione di armi antiche,

artistiche e rare ad uso venatorio. L’iniziativa è a cura del «Club

doppietta a cani esterni Italia» con il patrocinio del Comune di Cortona

e il supporto della Banca Popolare di Cortona.

Gli appassionati di attrezzature venatorie e di storia potranno ammirare

oltre 60 doppiette a cani esterni e la completa evoluzione dei fucili da

caccia dal 1750 ad oggi, dalla pietra focaia al luminello fino ad

avancarica e retrocarica. In esposizione anche sculture in legno, in

ceramica, quadretti di caccia, foto rurali e anche una speciale

rappresentazione fotografica curata da Luciano Bigozzi che insieme a

Luciano Lorenzini, Roberto Lucattini, Giuseppe Innocenti, Pietro Ceroni

ai soci del club ha offerto alcuni dei materiali in mostra. Spazio

centrale alla grande collezione di Cosimo Azzinnari.

Nella giornata conclusiva della rassegna, domenica 25 luglio, alle ore

10, alla pineta di Sant’Egidio si terrà la conferenza dibattito su:

«Agricoltura, ambiente e mondo venatorio» a cura della guida ambientale

Beatrice Milani, con gli interventi del professor Francesco Mattei e del

professor Roberto Mazzoni della Stella

L’iniziativa del «Club doppietta a cani esterni Italia» nacque proprio a

Cortona nel 2017 per diventare itinerante con un’edizione nell’anno

seguente a Castiglion Fiorentino, ma con la pandemia gli organizzatori

hanno deciso di ripartire proprio dalla città etrusca.

