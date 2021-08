(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Cortona, il concerto di Rea & Biondini e «Io e Dante» con Iosco

Due appuntamenti da non perdere nella rassegna di eventi di Cortonantiquaria. Domani è il turno di Valentina Iosco con «Io e Dante», stasera è discesa il concerto di Rea e Biondini.

«Cosa sono le nuvole» è il titolo della serata che vede protagonisti i due grandi del piano e della fisarmonica Danilo Rea e Luciano Biondini reinterpreteranno i poeti della canzone italiana in un connubio perfetto tra poesia ed emozione. Un’alchimia tra due stili improvvisativi che si perdono e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco di movimenti armonici. Esuberanze creative si fondono con intime melodie che rievocano, come in un viaggio, la grande storia della musica italiana. L’appuntamento, con gli ultimi posti disponibili, è alle 21,15 al Teatro Signorelli.

Domani un incontro dedicato ai giovani ma anche a tutti gli amanti del Sommo Poeta. “IoeDante: i giovani di fronte al Sommo Poeta” vedrà Valentina Iosco che ha costituito l’ormai celebre profilo Instagram «IoeDante» che annovera oltre 5.000 follower, in cui ricostruisce il significato delle parole della Commedia e non solo. Molto cliccati i post con le “Parole ritrovate” in cui analizza l’etimologia del vocabolo prescelto di volta in volta. Per la serata racconta la sua esperienza su IG e commenta alcuni passi dei canti della Commedia. L’appuntamento si svolge al centro Sant’Agostino martedì 24 agosto alle 21,15 con ingresso libero, prenotazione obbligatoria

Green pass richiesto

23 agosto 2021

🔊 Listen to this