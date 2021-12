(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 Cortona, fino al 9 gennaio obbligo di mascherine all’aperto durante eventi di Natale e mercati

Dal giorno 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 a Cortona scatta l’obbligo di mascherine anche all’aperto nei luoghi degli eventi natalizi e durante i mercati settimanali. Il sindaco Luciano Meoni ha adottato stamani questo provvedimento al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid19 e garantire ai cittadini e ai visitatori di poter partecipare a tutte le manifestazioni nella massima sicurezza.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 35 del 2 dicembre 2021, l’obbligo di mascherina all’aperto scatta anche laddove sia possibile il rispetto del distanziamento minimo previsto (di 1 metro) durante tutti gli eventi e manifestazioni che si svolgeranno nel territorio del Comune di Cortona in occasione della manifestazione «Cortona Christmas 2021». Allo stesso modo sarà obbligatorio indossare la mascherina anche nell’area dei mercati settimanali di Cortona, Camucia, Terontola e Mercatale ed in generale in tutti gli eventi all’aperto che si svolgeranno nel territorio.

«Adottiamo questo provvedimento per garantire le migliori precauzioni – spiega il sindaco Meoni – abbiamo organizzato molti eventi, il territorio sta rispondendo e abbiamo il compito di permettere a tutti di potervi partecipare serenamente, consapevoli dell’emergenza sanitaria in atto».

