(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Occupazione dei disabili: secondo l’avvocato generale Rantos, un datore di lavoro è tenuto, a titolo delle soluzioni ragionevoli, a riassegnare a un altro posto un lavoratore divenuto inidoneo a occupare il suo posto di lavoro, se questi possiede la competenza, la capacità e la disponibilità richieste e se una tale misura non impone a detto datore di lavoro un onere sproporzionato

Tali soluzioni costituiscono una misura preventiva per mantenere l’occupazione dei disabili e si applicano al lavoratore che effettua un tirocinio nel quadro della sua assunzione

(Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-485/20, HR Rail)

In allegato il comunicato stampa in italiano.

