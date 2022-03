(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 Lussemburgo, 17 marzo 2022

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-159/20

Commissione / Danimarca

Avvocato generale Ćapeta: non avendo fatto cessare l’uso, da parte dei produttori

danesi, della denominazione registrata «Feta» per formaggio destinato

all’esportazione verso paesi terzi, la Danimarca è venuta meno agli obblighi ad essa

incombenti in forza del diritto dell’Unione

La Danimarca non ha però violato il dovere di leale cooperazione, come aveva ulteriormente

sostenuto dalla Commissione

La denominazione «Feta» è stata registrata come denominazione di origine protetta («DOP») 1 nel

2002. Da allora, essa può essere utilizzata solo per formaggio originario della zona geografica

delimitata della Grecia e conforme al relativo disciplinare del prodotto.

Nel presente procedimento di infrazione, la Commissione, sostenuta dalla Grecia e da Cipro,

sostiene che la Danimarca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del

regolamento n. 1151/20122, non avendo prevenuto o fatto cessare l’uso della denominazione

«Feta» per formaggio prodotto in Danimarca ma destinato ad essere esportato verso paesi terzi.

La Danimarca fa valere, tuttavia, che il regolamento n. 1151/2012 si applica solo ai prodotti venduti

nell’Unione e non riguarda le esportazioni verso paesi terzi. Essa non nega quindi di non prevenire

o far cessare l’uso, da parte di produttori sul suo territorio, della denominazione «Feta» se i loro

prodotti sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi in cui l’Unione non ha ancora concluso

un accordo internazionale che garantisca la protezione di tale denominazione.

Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Tamara Ćapeta ritiene che il regolamento

n. 1151/2012 copra tali esportazioni verso paesi terzi. Essa adduce diverse ragioni in risposta

alle argomentazioni delle parti.

In primo luogo, l’avvocato generale riconosce che, dal punto di vista della Danimarca, tale

interpretazione potrebbe rappresentare un ostacolo al commercio. Tuttavia, il divieto di esportare

verso paesi terzi formaggio con la denominazione «Feta» prodotto sul territorio danese può essere

giustificato da ragioni basate sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

In secondo luogo, l’avvocato generale considera che l’approccio interpretativo fondato sulla

proprietà intellettuale, quale adottato dalla Commissione e dagli intervenienti, chiarisca

adeguatamente l’intento legislativo sotteso al regolamento n. 1151/2012. Lo scopo delle DOP

come diritti di proprietà intellettuale è quello di consentire una concorrenza leale ai produttori di

prodotti DOP in cambio dei loro sforzi per mantenere e garantire l’elevata qualità dei loro prodotti.

Ciò consente la sopravvivenza delle imprese tradizionali e garantisce la diversità dei prodotti sul

mercato. Sebbene il libero scambio sia senza dubbio uno dei valori rispettati

dall’ordinamento giuridico dell’Unione, l’interpretazione proposta prende in considerazione

altri interessi oltre a quelli economici, che fanno parimenti parte di ciò che i cittadini

dell’Unione percepiscono come una buona qualità della vita.

Regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica l’allegato del regolamento (CE)

n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU 2002, L 277, pag. 10).

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

L’avvocato generale aggiunge che il regolamento n. 1151/2012 è stato adottato sulla duplice base

giuridica degli articoli 43, paragrafo 2 (politica agricola comune) e 118 TFUE (diritti di proprietà

intellettuale europei). Ciò indica che l’idea principale sottesa a tale regolamento è il miglioramento

della situazione dei produttori agricoli dell’Unione attraverso la tutela della proprietà intellettuale

per i prodotti che implicano modalità tradizionali di produzione.

Inoltre, esiste una serie di azioni dell’Unione, sia a livello interno che internazionale, che formano

una politica credibile e coerente dell’Unione volta a garantire il livello più elevato possibile di tutela

dei prodotti dell’Unione la cui qualità può essere riconosciuta sulla base del loro collegamento a

una determinata zona geografica.

Di conseguenza, se collocata nell’ambito della politica globale dell’Unione volta alla protezione

delle DOP, l’interpretazione del regolamento n. 1151/2012 nel senso che vieta le esportazioni di

prodotti che utilizzano illegittimamente denominazioni registrate anche verso paesi terzi in cui tale

protezione non è (ancora) offerta, risulta essere l’interpretazione che meglio riflette la volontà del

legislatore dell’Unione.

L’avvocato generale propone quindi alla Corte di dichiarare che la Danimarca è venuta meno agli

obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 1151/2012, non avendo prevenuto o fatto

cessare l’uso della denominazione «Feta» per formaggio prodotto in Danimarca ma destinato

all’esportazione verso paesi terzi.

In risposta alla seconda censura sollevata dalla Commissione, l’avvocato generale Ćapeta

ritiene che la Danimarca non abbia violato il suo dovere di leale cooperazione, quale previsto

dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, né singolarmente né congiuntamente alle disposizioni del

regolamento n. 1151/2012.

In particolare, essa sottolinea che il fatto che uno Stato membro abbia una comprensione del

diritto dell’Unione diversa da quella della Commissione non costituisce, di per sé, una

violazione del principio di leale cooperazione da parte di tale Stato membro. I sistemi fondati

sullo Stato di diritto risolvono le controversie interpretative attribuendo ai giudici il potere di

precisare il significato delle norme. Nelle democrazie liberali, il significato della legge deve essere

aperto alla contestazione e la parte la cui interpretazione non sia accolta dal giudice non può

essere considerata sleale nei confronti dell’ordinamento giuridico soltanto perché «ha torto». La

situazione sarebbe diversa se, dopo che la Corte si sia pronunciata sull’interpretazione della legge,

uno Stato membro continuasse ad applicarla in modo contrario a tale pronuncia.

