CORTE UE: REGIME FISCALE, IN SPAGNA, DI 4 CLUB CALCISTICI PROFESSIONISTICI SPAGNOLI: è AIUTO DI STATO, COME AVEVA DECISO LA COMMISSIONE (SENT C-362/19 P)

Giudizio della Corte

Nel valutare la fondatezza del motivo unico sollevato a sostegno dell’impugnazione la Corte

dichiara, in primo luogo, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha ritenuto

che la decisione controversa dovesse essere interpretata come una decisione relativa al

contempo ad un regime di aiuti 3 e ad aiuti individuali, poiché la Commissione nella sua

decisione si sarebbe pronunciata altresì sugli aiuti concessi individualmente ai quattro club

beneficiari, designati nominativamente. In effetti, nel caso di un regime di aiuti, occorre

distinguere l’adozione di tale regime dagli aiuti concessi sulla base di quest’ultimo. Misure

individuali che si limitino ad attuare un regime di aiuti costituiscono mere misure di esecuzione del

regime generale, che non devono, in linea di principio, essere notificate alla Commissione.

Orbene, nel caso di specie, la Corte osserva che la misura controversa riguarda un siffatto

regime di aiuti, giacché le disposizioni fiscali specifiche applicabili agli enti senza scopo di

lucro, in particolare l’aliquota d’imposta ridotta, possono avvantaggiare, per effetto di

questa sola misura, ciascuno dei club calcistici aventi diritto, definiti in modo generale e

astratto, per un periodo e per un ammontare indefiniti, e ciò senza che siano necessarie

ulteriori misure di attuazione e senza che tali disposizioni siano connesse alla realizzazione

di uno specifico progetto. Pertanto, il mero fatto che, nel caso di specie, siano stati concessi

individualmente aiuti ai club sulla base del regime di aiuti in questione non può incidere

sull’esame al quale la Commissione è tenuta per accertare l’esistenza di un vantaggio. Ciò

premesso, il Tribunale ha errato nel giudicare pertinente una siffatta circostanza.

In secondo luogo, la Corte constata che l’errore di diritto in tal modo commesso dal

Tribunale inficia le conclusioni che esso trae in merito alla portata degli obblighi incombenti

alla Commissione per quanto riguarda la prova dell’esistenza di un vantaggio. Infatti, tale

premessa erronea ha indotto il Tribunale a considerare che la Commissione avrebbe dovuto tener

conto, ai fini della sua analisi, non solo del vantaggio derivante dall’aliquota d’imposta ridotta, ma

anche di altre componenti del regime fiscale in questione, che esso ritiene inscindibili, quali le

possibilità di deduzione, in quanto la loro limitazione potrebbe controbilanciare il vantaggio

summenzionato. La Corte ricorda che, certamente, la Commissione deve operare una valutazione

complessiva di un regime di aiuti, prendendo in considerazione tutti gli elementi che costituiscono

le caratteristiche che lo contraddistinguono, tanto favorevoli quanto sfavorevoli ai suoi beneficiari.

Tuttavia, l’esame dell’esistenza di un vantaggio non può dipendere dalla situazione finanziaria di

questi ultimi al momento della successiva concessione di aiuti individuali sulla base dello stesso. In

particolare, l’impossibilità di determinare, al momento dell’adozione di un regime di aiuti,

l’importo esatto dell’aiuto di cui questi ultimi hanno effettivamente goduto in occasione di

ciascun esercizio fiscale, non può impedire alla Commissione di constatare che tale regime

poteva, già in tale fase, procurare un vantaggio a questi ultimi e non può, correlativamente,

dispensare lo Stato membro interessato dall’adempimento del suo obbligo fondamentale di

notificare un siffatto regime. Infatti, come ammesso dal Tribunale nella sentenza impugnata,

laddove la Commissione fosse tenuta a verificare, nell’ambito dell’analisi di un regime fiscale, sulla

base di dati aggiornati, se il vantaggio si sia effettivamente materializzato in esercizi fiscali

successivi e, all’occorrenza, se un siffatto vantaggio sia stato compensato da svantaggi constatati

in altri esercizi fiscali, gli Stati membri che violano il loro obbligo di notifica di un siffatto regime

sarebbero favoriti dall’approccio in questione. Pertanto, è solo nella fase dell’eventuale

recupero degli aiuti individuali concessi sulla base del regime di aiuti in questione che la

Commissione deve verificare la situazione individuale di ciascun beneficiario, dal momento

che un siffatto recupero impone di definire l’importo esatto dell’aiuto di cui questi ultimi hanno

effettivamente goduto in occasione di ciascun esercizio fiscale.

Nel caso di specie, è pacifico che, fin dal momento della sua adozione, il regime di aiuti risultante

dalla misura controversa, concedendo a taluni club aventi diritto ad usufruire di tale regime, tra cui

il FCB, la possibilità di continuare ad operare, a titolo di deroga, quale ente senza scopo di lucro,

ha consentito a questi ultimi di usufruire di un’aliquota d’imposta ridotta rispetto a quella applicabile

3

Ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di

applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

ai club che agivano quali società sportive per azioni. Così facendo, il regime di aiuti in questione

era, sin dalla sua adozione, idoneo a favorire i club operanti in qualità di enti senza scopo di

lucro rispetto ai club operanti in qualità di società sportive per azioni, procurando loro in tal

modo un vantaggio tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo

1, TFUE. Ne consegue che, per dimostrare adeguatamente che il regime di aiuti in questione

procura ai suoi beneficiari un vantaggio rientrante nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la

Commissione non era tenuta ad esaminare, nella decisione controversa, l’incidenza della

deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali né quella delle possibilità di

differimento sotto forma di credito d’imposta e, in particolare, se tale deduzione o tali

possibilità neutralizzassero il vantaggio risultante dall’aliquota ridotta d’imposta. Pertanto,

occorre constatare che, statuendo che la Commissione era tenuta procedere a un esame siffatto,

eventualmente richiedendo elementi di informazione pertinenti, il Tribunale ha commesso un

errore di diritto. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza impugnata su tale punto.

Per quanto, infine, attiene alle conseguenze di tale annullamento della sentenza impugnata, la

Corte osserva, anzitutto, che è vero che, nell’accogliere il ricorso diretto all’annullamento della

decisione controversa, nella sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il secondo motivo, tratto,

in sostanza, da un’analisi incompleta dell’esistenza di un vantaggio, ma ha previamente respinto il

motivo vertente su una violazione dell’articolo 49 TFUE, secondo cui la Commissione avrebbe

dovuto, ad avviso del FCB, dichiarare che l’obbligo imposto ai club sportivi professionistici di

trasformarsi in società sportive per azioni era in contrasto con la libertà di stabilimento garantita

tale disposizione. Orbene, in tali circostanze, la Corte rileva che il FCB o la Spagna, intervenuta a

sostegno delle conclusioni della società calcistica, potevano contestare, nell’ambito di

un’impugnazione incidentale, la fondatezza dei motivi di rigetto del motivo in questione,

quand’anche il Tribunale avesse accolto le loro conclusioni per altri motivi. In mancanza di tale

impugnazione, la sentenza impugnata ha quindi autorità di cosa giudicata su tale punto.

Una volta precisato ciò, la Corte considera che lo stato degli atti consente di statuire sulla

controversia e, di conseguenza, rigetta i quattro ulteriori motivi dedotti in primo grado,

vertenti rispettivamente su errori che la Commissione avrebbe commesso in sede di esame del

vantaggio conferito dalla misura di cui trattasi; sulla violazione dei principi di tutela del legittimo

affidamento e di certezza del diritto; sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto

la Commissione non avrebbe ritenuto che la misura controversa fosse giustificata dalla logica

interna del sistema fiscale di cui trattasi, nonché delle regole applicabili al recupero di un aiuto

esistente. Di conseguenza, la Corte respinge il ricorso proposto dal FCB.

