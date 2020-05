CORTE UE: PER L’AVVOCATO GENERALE, UNO STATO MEMBRO NON PUò VIETARE L’IMPORTAZIONE, DA ALTRO STATO MEMBRO, DI OLIO DI CANNABIDIOLO ESTRATTO DALLA PIANTA DI CANAPA, SALVO CHE NON EMERGANO RISCHI PER LA SALUTE (CONCL C-663/18)

(AGENPARL) – gio 14 maggio 2020 Conclusioni nella causa C-663/18 B S et C A (FR)

(Norma nazionale che vieta l’importazione, da un altro Stato membro, di olio di cannabidiolo, estratto dalla canapa – Libera circolazione delle merci – Tutela della salute)

A B. S. e C. A., sono dirigenti di una società francese che commercializza una sigaretta elettronica denominata Kanavape, con un liquido contenente del cannabidiolo (« CBD »), molecola estratta dalla pianta di canapa che è, secondo le attuali conoscenze scientifiche, sprovvista di effetti psicotropi. Essi sono stati condannati penalmente dal tribunale di Marsiglia (Francia) perché l’olio di CBD utilizzato era estratto dall’integralità della pianta di canapa, foglie e fiori inclusi, mentre, la legge francese limita la coltivazione, l’importazione, l’esportazione e l’uso industriale e commerciale della canapa alle sue sole fibre e sementi.

Nella misura in cui l’olio di CBD contenuto nella Kanavape era importato dalla Repubblica ceca, dove era coltivata la canapa e dove era stato estratto il CBD, la Corte d’appello di d’Aix-en-Provence, investita della causa in secondo grado, chiede alla Corte di giustizia se la normativa francese sia compatibile con il diritto dell’Unione e in particolare con il principio di libera circolazione delle merci.

Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Evgeni Tanchev rileva che la presente causa fornirà alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sulla conformità di una normativa nazionale che limita l’importazione di una sostanza derivata dalla canapa, ossia l’olio di CBD, che secondo le parti starebbe diventando sempre più popolare, alle disposizioni del Trattato FUE e, in particolare, all’articolo 36 TFUE, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure che vietino o limitino le importazioni per motivi attinenti alla tutela della salute e della vita delle persone.

L’avvocato generale esamina, in primo luogo, l’applicabilità dei regolamenti all’olio di CBD. Infatti, si tratta di stabilire se il CBD sia un prodotto agricolo ai sensi dell’articolo 38, par. 1, TFUE, che definisce i prodotti agricoli nel quadro della politica agricola comune; se esso rientri, a tale titolo, nell’ambito di applicazione dei regolamenti relativi alla politica agricola comune e ai mercati agricoli [1] [2] i quali ostano a che uno Stato membro limiti l’uso della pianta di canapa alle fibre e ai semi; se tali regolamenti siano applicabili all’integralità della pianta di canapa, dunque al CBD derivato dai fiori e dalle foglie di essa.

Occorre dunque stabilire se i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013 ostino a che uno Stato membro vieti l’importazione, da un altro Stato membro, di olio di CBD nel caso in cui esso sia estratto dall’intera pianta di canapa e non soltanto dalle fibre e dai semi.

L’olio di CBD è estratto dalla pianta di canapa mediante aggiunta di anidride carbonica, ad alta pressione e a bassa temperatura. Pertanto, l’olio di CBD non può essere considerato come canapa greggia, la quale è definita come la canapa «come proviene dal raccolto». Esso non può neppure essere considerato come canapa macerata o stigliata, né come filaccia, giacché il processo di estrazione del CBD non comporta la separazione delle fibre dal resto della pianta.

L’avvocato generale ritiene quindi che l’olio di CBD non rientri nell’ambito di applicazione dei suddetti regolamenti in quanto prodotto di prima trasformazione di un prodotto elencato nell’allegato I dei Trattati, vale a dire la canapa greggia.

Egli esamina, in secondo luogo, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che i regolamenti siano applicabili all’olio di CBD, se essi ostino a una normativa nazionale come quella francese.

L’avvocato generale rileva che regolamento n. 1308/2013 osta a che gli Stati membri adottino una normativa che vieti l’importazione, da un altro Stato membro, di olio di CBD qualora esso sia estratto dall’intera pianta, salvo che tale normativa persegua un obiettivo di interesse generale diverso da quelli coperti da detto regolamento. La Francia sostiene che la normativa interna persegue un obiettivo di protezione della salute e della vita delle persone.

Orbene, l’avvocato generale ricorda che uno Stato membro può adottare una normativa avente quale obiettivo la tutela della salute delle persone contro i rischi presentati dal CBD, purché tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione di detto obiettivo e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

L’Avvocato generale osserva che, come indicato dalla Corte d’appello di d’Aix-en-Provence, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il CBD non ha effetti psicotropi, il che conferma la circostanza che il CBD non rientra nell’ambito di applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope, di cui gli Stati membri sono parti. A tal proposito, l’avvocato generale precisa che, per quanto gli consta, il diritto dell’Unione non fornisce una definizione di «stupefacente» o di «droga» e che quindi, per stabilire se il CBD debba essere considerato come una sostanza stupefacente, occorre rifarsi alle convenzioni internazionali.

Egli conclude quindi che gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE relativi alle restrizioni delle importazioni ostano ad una normativa come quella francese di cui trattasi, che vieta l’importazione di olio di CBD qualora esso sia estratto dall’intera pianta di canapa, in quanto, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non è dimostrato che l’olio di CBD abbia effetti psicotropi. Egli precisa che spetta tuttavia al giudice nazionale accertarsi che non sia stato individuato e non sia stato oggetto di una valutazione scientifica esaustiva alcun rischio legato, in particolare, agli effetti non psicotropi del CBD. Se, invece, il giudice nazionale dovesse dichiarare l’esistenza di un siffatto rischio e di una siffatta valutazione, egli dovrebbe comunque verificare se esista una misura alternativa meno restrittiva della libera circolazione delle merci, come, ad esempio, la fissazione di un tenore massimo di CBD.

