(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 A giudizio della Corte, il cittadino di un paese terzo vittima di atti di violenza domestica commessi dal proprio coniuge, cittadino dell’Unione, non si trova in una situazione comparabile a quella del cittadino di un paese terzo, vittima di atti di violenza domestica commessi dal proprio coniuge, cittadino di un paese terzo

Ne consegue che un’eventuale differenza di trattamento derivante da queste due situazioni non viola l’uguaglianza davanti alla legge sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

(Sentenza nella causa C-930/19 État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)

In allegato il comunicato in italiano.

