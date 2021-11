(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Stampa e Informazione

Sentenza dell’11 novembre 2021 nella causa C-315/20

Regione Veneto

(Spedizione di rifiuti urbani non differenziati)

Rifiuti urbani non differenziati: la Corte stabilisce l’identità di trattamento giuridico per la loro spedizione all’estero, siano essi destinati allo smaltimento o trattati per la termovalorizzazione, e la possibilità per l’autorità competente di spedizione di opporsi a tale spedizione.

Il regolamento (CE) n°1013/2006 (JO 2006, L 190, p. 1) istituisce un regime di controllo per la spedizione dei rifiuti, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente. In particolare, limita allo stretto necessario le spedizioni di rifiuti provenienti da nuclei domestici e incoraggia gli Stati membri a risolvere autonomamente i problemi legati allo smaltimento di tali rifiuti, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, pur non escludendo completamente la cooperazione con i Paesi vicini. Nello stesso senso, la direttiva 2008/98 impone agli Stati di istituire una rete integrata e adeguata di impianti di trattamento dei rifiuti destinati allo smaltimento (art. 16). Infine, il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER), stabilisce una lista dei rifiuti e ne garantisce una chiara classificazione ai fini del loro trattamento.

La società di trasporti Plan Eco s.r.l. ha richiesto alla Regione Veneto un’autorizzazione preventiva per il trasporto in Slovenia di un insieme di rifiuti trattati ai fini di una co-combustione. Detti rifiuti sono stati inquadrati da Futura s.r.l. nel codice 19 12 12 del Catalogo Europeo dei Rifiuti, che individua i rifiuti “speciali” provenienti da trattamento meccanico per essere inviati in impianti all’estero onde essere utilizzati per la produzione di energia. La Regione Veneto ha negato l’autorizzazione, appellandosi al regolamento n° 1013/2006 e disconoscendo la natura speciale dei rifiuti in questione. Secondo la Regione, si tratterebbe di rifiuti urbani non differenziati, classificabili secondo il codice 20 03 01 CED, destinati all’eliminazione. La loro natura originaria non sarebbe infatti mutata in seguito al trattamento per la termovalorizzazione, cui sono stati sottoposti. I rifiuti urbani non differenziati devono essere raccolti il più vicino possibile al luogo in cui sono stati prodotti, in ragione dei principi di autosufficienza e prossimità (art. 16 della direttiva 2008/98 e articolo 182 bis, primo comma, lett. B) del Codice dell’ambiente).

Il TAR del Veneto ha annullato la decisione della Regione Veneto, la quale ha appellato la decisione di primo grado innanzi al Consiglio di Stato. Detto organo ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare se i rifiuti in questione siano classificabili, secondo il diritto dell’Unione, come rifiuti speciali oppure come rifiuti urbani non differenziati, da ciò dipendendo la possibilità della Regione Veneto di opporsi al trasporto all’estero.

Con l’odierna pronuncia, la Corte ha interpretato il regolamento n°1013/2006 alla luce del Considerando 33 della direttiva 2008/98/CE, nel senso che:

·i rifiuti urbani sottoposti a trattamento meccanico per il recupero energetico, classificabili nel codice 19 12 12 del CER, sono soggetti al medesimo regime giuridico dei rifiuti urbani non differenziati raccolti presso i nuclei domestici e destinati all’eliminazione, classificabili nel codice 20 03 01 del CER, poiché il trattamento cui sono stati sottoposti non ne modifica l’originaria natura.

·l’autorità competente -che nel caso in esame è la Regione Veneto- può pertanto opporsi alla spedizione in virtù dei principi di autosufficienza e prossimità, che impongono una cautela agli Stati membri ai fini della tutela dell’ambiente.

La Corte ha ritenuto che il regime giuridico applicabile al trasporto dei rifiuti dipenda dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale effettuata sulla base del CER, evidenziando la particolare attenzione prestata dal regolamento n. 1013/2006 e dalla direttiva 2008/98 ai rifiuti urbani non differenziati, tanto da prevedere espressamente l’applicabilità delle medesime norme sul trasporto a tutti i rifiuti urbani non differenziati, siano essi destinati all’eliminazione o alla termovalorizzazione.

—————————————————————

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

—————————————————————

Cristina Marzagalli e Sofia Riesino

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT

Direzione della comunicazione

