Lussemburgo, 18 novembre 2021

Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-793/19 SpaceNet

e C-794/19 Telekom Deutschland,

nella causa C-140/20 Commissioner of the Garda Síochána e a. e nelle

cause riunite C-339/20 VD e C-397/20 SR

L’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona afferma ancora una volta che la

conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico e ubicazione relativi

alle comunicazioni elettroniche è consentita solo in caso di minaccia grave alla

sicurezza nazionale

La giurisprudenza della Corte di giustizia1 in materia di conservazione e accesso ai dati personali

generati nel settore delle comunicazioni elettroniche ha suscitato preoccupazione in taluni Stati

membri. Alcuni organi giurisdizionali nazionali si sono rivolti in via pregiudiziale alla Corte di

giustizia nel timore che tale giurisprudenza potesse privare le autorità statali di uno strumento

necessario per la salvaguardia della sicurezza nazionale e la lotta contro la criminalità e il

terrorismo. Con due sentenze della Grande Sezione del 6 ottobre 2020, 2 Privacy International e

La Quadrature du Net, la Corte di giustizia ha confermato, corredandola di sfumature, la

giurisprudenza della sentenza Tele2 Sverige. Nonostante ci si potesse aspettare che il dibattito

fosse risolto, posto che la Corte si è adoprata per illustrare nel dettaglio, in dialogo con i giudici

nazionali, i motivi che, nonostante tutto, giustificano le tesi adottate, evidentemente non è così.

Prima del 6 ottobre 2020, erano pervenute alla Corte altre tre domande di pronuncia pregiudiziale il

cui contenuto metteva nuovamente in discussione la giurisprudenza elaborata relativamente alle

deroghe alla riservatezza delle comunicazioni e dei dati degli utenti. Due di queste domande sono

state proposte dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), adito di

ricorso per cassazione («Revision») interposto dall’Agenzia federale delle reti avverso le sentenze

che avevano accolto i ricorsi di due società che forniscono servizi di accesso a Internet, con il

quale impugnavano l’obbligo di conservare i dati relativi al traffico delle telecomunicazioni dei loro

clienti a decorrere dal 1° luglio 2017, imposto dalla normativa tedesca3 (cause riunite C-793/19 e

C-794/19). La terza domanda è stata proposta dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda),

nell’ambito di un procedimento civile in cui un condannato all’ergastolo per omicidio contesta la

validità di alcune disposizioni della legge irlandese4 secondo la quale erano stati conservati ed era

stato possibile accedervi alcuni dati di telefonia sui quali si basavano taluni elementi di prova a

carico (causa C-140/20). Dopo essere stati informati delle risposte fornite dalla Corte di giustizia

nelle sentenze del 6 ottobre 2020, i giudici nazionali in questione hanno deciso di mantenere le

loro domande di pronuncia pregiudiziale.

A tali domande di pronuncia pregiudiziale si aggiungono le due proposte dalla Cour de cassation

(Corte di cassazione, Francia), la quale si confronta con il ricorso di due persone fisiche accusate

di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, a seguito di un’indagine

dell’Autorité des marchés financiers (Autorità dei mercati finanziari) in cui sono stati utilizzati i dati

personali relativi all’utilizzo delle linee telefoniche raccolti in base al Code monétaire et financier

(codice monetario e finanziario) (cause riunite C-339/20 e C-397/20).

Nelle conclusioni presentate in data odierna relative a tali cause, l’avvocato generale Manuel

Campos Sánchez-Bordona considera che le risposte a tutte le questioni pregiudiziali

sollevate si trovano nella giurisprudenza della Corte di giustizia o da essa possano essere

dedotte senza difficoltà.

Cause riunite C-793/19 e C-794/19:

Senza ignorare i progressi della legislazione nazionale tedesca, che mostrano una decisa

volontà di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l’avvocato generale fa presente

che l’obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata che essa impone si estende a

un insieme molto ampio di dati relativi al traffico e all’ubicazione. La limitazione temporale

imposta a detta conservazione non sana questo difetto, dato che, al di fuori della predetta

ipotesi giustificata dalla difesa della sicurezza nazionale, la conservazione dei dati relativi alle

comunicazioni elettroniche deve essere mirata, considerato il grave rischio che comporterebbe

la loro conservazione generalizzata. L’avvocato generale ricorda inoltre che, ad ogni modo,

l’accesso a tali dati suppone una ingerenza grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita

privata e alla protezione dei dati personali, 5 indipendentemente dalla durata del periodo per il

quale è richiesto l’accesso a tali dati.

Causa C-140/20:

Ad avviso dell’avvocato generale, le questioni sollevate dalla Supreme Court hanno ricevuto

una risposta esaustiva nelle sentenze La Quadrature du Net e Prokuratuur 6 quest’ultima

successiva alla decisione del giudice irlandese di mantenere le sue questioni pregiudiziali.

L’avvocato generale Campos Sánchez Bordona insiste sul fatto che la conservazione

generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione è

giustificata solamente per motivi di sicurezza nazionale, il che non include la persecuzione

dei reati, anche gravi. La normativa irlandese, in quanto autorizza, per ragioni che vanno oltre

quelle inerenti alla salvaguardia della sicurezza nazionale, la conservazione preventiva,

generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di

tutti gli abbonati per un periodo di due anni, non è quindi conforme alla direttiva relativa alla

vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

D’altro canto, l’accesso da parte delle autorità nazionali competenti ai dati conservati non

sembra essere soggetto al controllo preventivo di un organo giurisdizionale o di un’autorità

indipendente, come richiede la giurisprudenza della Corte di giustizia, bensì alla discrezionalità di

un funzionario di polizia di un determinato rango. La Supreme Court dovrà verificare se detto

funzionario rivesta lo status di «autorità indipendente» e la qualità di «terzo» nei confronti

dell’autorità che chiede l’accesso così come richiesto dalla Corte. L’avvocato generale rammenta

altresì che detto controllo deve essere precedente e non successivo all’accesso ai dati.

Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati delle comunicazioni elettroniche) (causa

C-746/18), (v. CP 29/21).

Infine, l’avvocato generale ripete, al pari della sentenza La Quadrature du Net, che un organo

giurisdizionale nazionale non può limitare nel tempo gli effetti di una dichiarazione di

illegittimità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.

Cause riunite C-339/20 e C-397/20:

L’avvocato generale osserva che questi due procedimenti vertono sostanzialmente, come i

precedenti tre, sulla questione se gli Stati membri possano imporre l’obbligo di conservare

in modo generalizzato e indifferenziato i dati relativi al traffico delle comunicazioni

elettroniche. Pertanto, sebbene in questa occasione entrino in gioco la direttiva 7 e il

regolamento 8 relativi all’abuso di mercato, ritiene applicabile in questo contesto la

giurisprudenza della Corte di giustizia riassunta nella sentenza La Quadrature du Net.

Egli spiega che le disposizioni relative al trattamento delle registrazioni relative allo scambio di

dati contenute nella direttiva e nel regolamento relativi all’abuso di mercato devono essere

interpretate nel contesto del sistema istituito dalla direttiva relativa alla vita privata e alle

comunicazioni elettroniche, la quale costituisce la normativa di riferimento al riguardo.

L’avvocato generale evidenzia che né la direttiva né il regolamento relativi all’abuso di

mercato concedono autorizzazioni specifiche e autonome per la conservazione dei dati,

bensì si limitano ad autorizzare le amministrazioni competenti ad accedere ai dati conservati in

registrazioni esistenti, effettuate obbligatoriamente in conformità alla direttiva relativa alla

vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Trattasi, in concreto, delle registrazioni che

possono essere conservate ai fini della lotta contro le forme gravi di criminalità e della

salvaguardia della sicurezza pubblica, le quali non possono essere equiparate a quelle

conservate in modo preventivo, generalizzato e indifferenziato per la difesa della sicurezza

nazionale, a pena di vanificare il delicato equilibrio sotteso alla sentenza La Quadrature du Net.

Pertanto, risulta contraria al diritto dell’Unione europea una normativa nazionale che impone

alle imprese di telecomunicazioni elettroniche l’obbligo di conservare in modo generalizzato e

indifferenziato i dati relativi al traffico nell’ambito delle indagini sull’abuso di informazioni

privilegiate o sulla manipolazione del mercato e gli abusi di mercato. Tanto meno, in tal

caso, gli effetti di detta incompatibilità possono essere soggetti a una limitazione nel tempo

da parte di un organo giurisdizionale.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito

dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella

causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa.

La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia

della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla

validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri

giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Il testo integrale delle conclusioni nelle cause C-793/19 e C-794/19, C-140/20 e C-339/20 e C-397/20 è

pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni

privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003, L 96, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di

mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1).

