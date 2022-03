(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Lussemburgo, 22 marzo 2022

Sentenze nelle cause C-117/20 bpost e C-151/20

Nordzucker e a.

Cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale nel diritto della concorrenza:

la Corte precisa la tutela offerta dal diritto dell’Unione contro la duplice

incriminazione

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») dispone che

«nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o

condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

Con due sentenze pronunciate in data odierna la Corte di giustizia si pronuncia sulla portata della

tutela offerta da divieto di duplice incriminazione (chiamato anche principio del ne bis in idem) nel

diritto della concorrenza.

Causa bpost

La società bpost è stata condannata al pagamento di due ammende successive da parte di due

autorità nazionali. Nel luglio 2011, una prima sanzione pecuniaria di EUR 2,3 milioni le è stata

inflitta dall’autorità di regolamentazione del settore postale che ha concluso che il regime di sconti

applicato dalla bpost dall’anno 2010 era discriminatorio nei confronti di alcuni suoi clienti. Nel

marzo 2016 tale decisione è stata annullata dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte di appello di

Bruxelles, Belgio), la cui sentenza è diventata definitiva 1, per il motivo che la pratica tariffaria in

questione non era discriminatoria.

Nel frattempo, nel dicembre 2012, l’autorità garante della concorrenza ha inflitto alla bpost

un’ammenda di circa EUR 37,4 milioni per abuso di posizione dominante in ragione

dell’applicazione del medesimo sistema di sconti tra gennaio 2010 e luglio 2011. La società bpost

contesta dinanzi alla cour d’appel de Bruxelles la legittimità di tale secondo procedimento in forza

del principio del ne bis in idem.

Causa Nordzucker e a.

L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) è investita dall’autorità austriaca garante della

concorrenza di un appello in un procedimento diretto a far dichiarare che la Nordzucker, un

produttore tedesco di zucchero, aveva violato il diritto dell’Unione in materia di intese nonché il

diritto della concorrenza austriaco e ad ottenere l’irrogazione di un’ammenda per la medesima

infrazione alla Südzucker, un altro produttore tedesco di zucchero. Tale procedimento è fondato,

segnatamente, su una conversazione telefonica nel corso della quale i rappresentanti di queste

due imprese avevano discusso del mercato austriaco dello zucchero. Tale conversazione era già

stata menzionata, dall’autorità tedesca garante della concorrenza, in una decisione diventata

definitiva. Con tale decisione, la suddetta autorità ha constatato che le due imprese avevano

violato tanto il diritto dell’Unione quanto il diritto tedesco della concorrenza e ha inflitto una

sanzione pecuniaria pari a EUR 195,5 milioni alla Südzucker.

Riunita in Grance Sezione, la Corte ricorda, nelle due cause, che l’applicazione del principio del ne

bis in idem è subordinata a una duplice condizione: è necessario, da un lato, che una decisione

Tale sentenza è stata pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia (sentenza dell’11

febbraio 2015, bpost, C-340/13).

anteriore sia diventata definitiva (condizione «bis») e, d’all’altro, che gli stessi fatti siano oggetto

tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione posteriori (condizione

«idem»).

La Corte precisa che, nel diritto della concorrenza, come in qualsiasi altro settore del diritto

dell’Unione, il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato

(idem) è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze

concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna

definitiva dell’interessato. Essa rammenta, tuttavia, che all’esercizio di diritti fondamentali, come

quello conferito dal divieto della duplice incriminazione (il principio del ne bis in idem) possono

essere apportate per legge limitazioni, se rispettano il contenuto essenziale di tali diritti, sono

necessarie e rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione.

Causa bpost

Secondo la Corte la protezione conferita dalla Carta non osta, alla luce di tale facoltà di limitare

l’applicazione del principio del ne bis in idem, a che un’impresa sia sanzionata per un’infrazione al

diritto della concorrenza, quando, per gli stessi fatti, essa sia già stata oggetto di una decisione

definitiva in ragione della violazione di una normativa settoriale (ad esempio la normativa del

settore postale che disciplina le attività della bpost). Tale cumulo di procedimenti e di sanzioni è,

tuttavia, condizionato all’esistenza di norme chiare e precise che consentano di prevedere quali

atti e quali omissioni possano costituirne l’oggetto così come al coordinamento tra le due

autorità competenti. Inoltre, i due procedimenti devono essere stati condotti in un modo

sufficientemente coordinato in un intervallo di tempo ravvicinato e l’insieme delle sanzioni

imposte deve corrispondere alla gravità delle infrazioni commesse. In caso contrario,

avviando un procedimento, la seconda autorità pubblica che interviene viola il divieto di

duplice incriminazione.

Causa Nordzucker

Secondo la Corte, il principio del ne bis in idem non osta a che un’impresa sia perseguita,

dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, e a che le sia inflitta un’ammenda per

un’infrazione, a causa di un comportamento che ha avuto un oggetto o un effetto

anticoncorrenziale nel territorio di tale Stato membro, quando tale comportamento sia già

stato menzionato, da un’autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro, in una

decisione definitiva. La Corte sottolinea, tuttavia, che quest’ultima decisione non deve

fondarsi sulla constatazione di un oggetto o un effetto anticoncorrenziale nel territorio del

primo Stato membro. Se così fosse, per contro, la seconda autorità pubblica che avvia un

procedimento relativo a tale oggetto o a tale effetto viola il divieto di duplice incriminazione.

L’ultimo quesito posto in tale causa interroga la Corte sull’applicabilità del principio del ne bis in

idem ai procedimenti che hanno riguardato l’applicazione di un programma di clemenza e nei quali

non è stata inflitta un’ammenda. La Corte indica, a tale proposito, che il principio del ne bis in idem

è applicabile a un procedimento di attuazione del diritto della concorrenza in cui, a causa della

partecipazione della parte interessata al programma nazionale di clemenza, può soltanto essere

accertata un’infrazione al diritto della concorrenza.

