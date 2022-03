(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Lussemburgo, 22 marzo 2022

Sentenza nella causa C-508/19 Prokurator Generalny

(Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina)

La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale di un organo

giurisdizionale polacco, che chiede se il diritto dell’Unione gli conferisca il potere, di

cui esso non dispone in base al diritto polacco, di accertare l’inesistenza del

rapporto di servizio di un giudice in ragione di vizi relativi all’atto di nomina di

quest’ultimo

Le questioni sollevate dall’organo giurisdizionale nazionale non risultano obiettivamente

necessarie per la decisione sulla controversia di cui esso è investito.

Nel gennaio 2019 veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di M.F., giudice presso

il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P., Polonia), in ragione di presunti ritardi nella

trattazione dei procedimenti su cui tale giudice era chiamata a pronunciarsi. J.M., in qualità di

presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), che dirige i lavori della Sezione

disciplinare di quest’ultimo organo giurisdizionale, aveva designato il Sąd Dyscyplinarny przy

Sądzie Apelacyjnym w (…) [tribunale disciplinare presso la Corte d’appello di (…), Polonia] per

conoscere di tale procedimento.

Ritenendo che la nomina di J.M. presso tale Sezione disciplinare fosse viziata da diverse

irregolarità, M.F. ha proposto dinanzi alla Corte suprema un’azione civile diretta all’accertamento

dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e il medesimo organo giurisdizionale, chiedendo

al contempo a quest’ultimo di sospendere il procedimento disciplinare condotto nei confronti M.F..

Una delle sezioni della Corte suprema, l’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il

lavoro e la previdenza sociale; in prosieguo: «il giudice del rinvio»), è stata, quindi, incaricata di

esaminare tali domande.

Il giudice del rinvio, dopo aver constatato che il mandato giurisdizionale corrisponde a un rapporto

giuridico di diritto pubblico, e non di diritto civile, e che un ricorso come quello di cui trattasi nel

procedimento principale non può, quindi, rientrare nell’ambito di applicazione del codice di

procedura civile, si chiede nondimeno se il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che è

sancito dal diritto dell’Unione, e l’obbligo incombente agli Stati membri, in forza dell’articolo 19,

paragrafo 1, secondo comma, TUE, di provvedere affinché gli organi giurisdizionali del proprio

ordinamento giuridico che possono pronunciarsi in settori disciplinati dal diritto dell’Unione

soddisfino i requisiti derivanti da detto principio e, in particolare, quelli relativi alla loro

indipendenza, alla loro imparzialità e al fatto di essere costituiti per legge, abbiano la conseguenza

di conferire a tale giudice il potere, di cui esso non dispone in base al diritto polacco, di accertare,

nell’ambito del procedimento principale, che il resistente in questione non è titolare del mandato di

giudice.

Nella sua sentenza, pronunciata in data odierna, la Corte dichiara irricevibile la domanda di

pronuncia pregiudiziale.

La Corte ricorda che le questioni sollevate da un organo giurisdizionale nazionale devono risultare

obiettivamente necessarie per la decisione sulla controversia di cui esso è investito e che, in linea

di principio, la cooperazione tra la Corte e gli organi giurisdizionali nazionali istituita dall’articolo

267 TFUE presuppone, quindi, che il giudice del rinvio sia competente a statuire sulla controversia

oggetto del procedimento principale, affinché quest’ultima non sia considerata meramente

ipotetica. Sebbene la Corte abbia ammesso che la situazione possa essere diversa in talune

circostanze eccezionali, una siffatta soluzione non può essere accolta nel caso di specie.

In primo luogo, infatti, è lo stesso giudice del rinvio a sottolineare che, quando è investito di

un’azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto giuridico, esso non dispone, in

base al diritto nazionale, della competenza che gli consentirebbe di pronunciarsi sulla regolarità

dell’atto di nomina in questione.

In secondo luogo, l’azione civile proposta da M.F. è, invero, diretta a contestare la decisione con

cui J.M. ha designato l’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere del

procedimento disciplinare condotto nei confronti di M.F., procedimento di cui quest’ultima chiede,

inoltre, la sospensione in via provvisoria da parte del giudice del rinvio. Le questioni sottoposte alla

Corte riguardano, quindi, intrinsecamente una controversia diversa da quella oggetto del

procedimento principale, rispetto a cui quest’ultima ha mero carattere accessorio. Per rispondere

ad esse, pertanto, la Corte sarebbe obbligata a tener conto delle caratteristiche di tale altra

controversia, anziché limitarsi alla configurazione del procedimento principale, come richiede

l’articolo 267 TFUE.

In terzo luogo, la Corte osserva che, in assenza di un diritto di azione diretta avverso la nomina di

J.M. quale presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema, o avverso l’atto di J.M. che

ha designato l’organo giurisdizionale disciplinare competente a esaminare la controversia, M.F.

avrebbe potuto contestare, dinanzi a quest’ultimo organo giurisdizionale, l’eventuale violazione,

derivante dall’atto di designazione in questione, del suo diritto a che detta controversia sia decisa

da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. A tal riguardo, inoltre, la Corte

ricorda che essa ha dichiarato che le disposizioni della legge relativa agli organi giurisdizionali

ordinari, nella parte in cui conferiscono al presidente della Sezione disciplinare della Corte

suprema il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare competente a conoscere dei

procedimenti disciplinari avviati nei confronti di giudici degli organi giurisdizionali ordinari, non

soddisfano il requisito derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo il

quale tali cause devono poter essere esaminate da un giudice «costituito per legge» 1. Tale

disposizione, nella misura in cui prevede un siffatto requisito, deve, inoltre, essere considerata

dotata di efficacia diretta, sicché il principio del primato del diritto dell’Unione impone all’organo

giurisdizionale disciplinare così designato di disapplicare le disposizioni nazionali in forza delle

quali è avvenuta la sua designazione e, pertanto, di dichiararsi incompetente a conoscere della

controversia che gli viene sottoposta.

In quarto luogo, la Corte rileva che, nel caso di specie, l’azione di cui al procedimento principale

mira, in sostanza, a ottenere una forma di annullamento erga omnes della nomina di J.M. alle

funzioni di giudice, sebbene il diritto nazionale non autorizzi e non abbia mai autorizzato la

generalità dei soggetti dell’ordinamento a contestare la nomina dei giudici attraverso un’azione

diretta di nullità o di annullamento di una siffatta nomina.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia

della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla

validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri

giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C-791/19; v. anche comunicato

stampa n. 130/21).

