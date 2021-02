CORTE UE: INDAGINE DELLA CONSOB PER ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE: L’ACCUSATO NON DEVE TENERE COMPORTAMENTI OSTRUZIONISTICI MA HA DIRITTO AL SILENZIO AL FINE DI NON AUTOINCRIMINARSI (SENT C-481/19)

(AGENPARL) – mar 02 febbraio 2021 Lussemburgo, 2 febbraio 2021

Sentenza nella causa C-481/19

DB / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Una persona fisica sottoposta ad un procedimento sanzionatorio amministrativo per

abuso di informazioni privilegiate ha il diritto di mantenere il silenzio se le sue

risposte possono far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di

sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale

Tuttavia, il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi mancanza di collaborazione con le

autorità competenti, come in caso di rifiuto di presentarsi ad un’audizione o in caso di ricorso a

manovre dilatorie

Il 2 maggio 2012, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Italia) ha inflitto a

DB alcune sanzioni per un ammontare complessivo di EUR 300 000, per un illecito amministrativo

di abuso di informazioni privilegiate commesso nel 2009.

Detta commissione ha altresì inflitto al predetto una sanzione di EUR 50 000 per omessa

collaborazione. Infatti, DB, dopo aver chiesto, a più riprese, il rinvio della data dell’audizione alla

quale era stato convocato nella sua qualità di persona informata dei fatti, aveva rifiutato di

rispondere alle domande che gli erano state rivolte allorché si era presentato a tale audizione.

A seguito del rigetto della sua opposizione contro tali sanzioni, DB ha proposto un ricorso per

cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia). Il 16 febbraio 2018, tale giudice ha

sottoposto alla Corte costituzionale (Italia) una questione di legittimità costituzionale vertente sulla

disposizione del diritto italiano 1 in base alla quale è stata inflitta la sanzione per omessa

collaborazione. Tale disposizione sanziona la mancata tempestiva ottemperanza alle richieste

della Consob o il fatto di ritardare l’esercizio delle funzioni di vigilanza di tale organismo, anche per

quanto riguarda la persona alla quale la Consob addebiti un abuso di informazioni privilegiate.

La Corte costituzionale ha sottolineato che, nell’ordinamento italiano, le operazioni configuranti un

abuso di informazioni privilegiate costituiscono, al tempo stesso, un illecito amministrativo e un

illecito penale. Essa ha poi rilevato che la disposizione in questione è stata adottata in esecuzione

di un obbligo specifico imposto dalla direttiva 2003/6 2 e che essa costituisce attualmente

l’attuazione di una disposizione del regolamento n. 596/2014 3. Detto giudice ha a questo punto

interrogato la Corte in merito alla compatibilità di tali testi normativi con la Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, più in particolare, con il diritto di

mantenere il silenzio.

1

L’articolo 187 quinquiesdecies del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2

A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio

2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003, L 96,

pag. 16), gli Stati membri devono determinare le sanzioni applicabili in caso di omessa collaborazione nell’ambito di

un’indagine ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva. Quest’ultimo articolo precisa che, in tale contesto, l’autorità

competente deve poter chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e procedere all’audizione

di una persona.

3

L’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU

2014, L 173, pag. 1). Tale disposizione impone di stabilire delle sanzioni amministrative per l’omessa collaborazione o

per il rifiuto di ottemperare ad unʼindagine, a un’ispezione o a una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del

medesimo regolamento, disposizione questʼultima il cui punto b) precisa che ciò comprende l’interrogatorio di una

persona al fine di ottenere delle informazioni.

www.curia.europa.eu

La Corte, riunita in Grande Sezione, riconosce l’esistenza, a favore di una persona fisica, di

un diritto al silenzio, tutelato dalla Carta 4, e dichiara che la direttiva 2003/6 e il regolamento

n. 596/2014 permettono agli Stati membri di rispettare tale diritto nell’ambito di un’indagine

condotta nei confronti di una persona siffatta e suscettibile di portare all’accertamento della sua

responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale ovvero

della sua responsabilità penale.

Giudizio della Corte

Alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa al diritto ad un equo

processo 5, la Corte sottolinea che il diritto al silenzio, che è al centro della nozione di «equo

processo», osta, in particolare, a che una persona fisica «imputata» venga sanzionata per il

suo rifiuto di fornire all’autorità competente, a titolo della direttiva 2003/6 o del regolamento

n. 596/2014, risposte che potrebbero far emergere la sua responsabilità per un illecito

passibile di sanzioni amministrative a carattere penale oppure la sua responsabilità penale.

La Corte precisa, a questo proposito, che la giurisprudenza relativa all’obbligo per le imprese di

fornire, nell’ambito di procedimenti suscettibili di portare all’inflizione di sanzioni per comportamenti

anticoncorrenziali, informazioni che potrebbero successivamente essere utilizzate allo scopo di

dimostrare la loro responsabilità per tali comportamenti, non può trovare applicazione in via

analogica al fine di stabilire la portata del diritto al silenzio di una persona fisica accusata di abuso

di informazioni privilegiate. La Corte aggiunge che il diritto al silenzio non può però giustificare

qualsiasi omessa collaborazione della persona interessata con le autorità competenti, come

in caso di rifiuto di presentarsi ad unʼaudizione prevista da queste ultime o di manovre

dilatorie intese a rinviare lo svolgimento di tale audizione.

La Corte nota, infine, che tanto la direttiva 2003/6 quanto il regolamento n. 596/2014 si prestano

ad un’interpretazione conforme al diritto al silenzio, nel senso che essi non impongono che una

persona fisica venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire all’autorità competente risposte da cui

potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi

carattere penale oppure la sua responsabilità penale. Date tali circostanze, il fatto che nei testi

normativi suddetti manchi un’esplicita esclusione dell’inflizione di una sanzione per un rifiuto

siffatto non può pregiudicare la loro validità. Incombe agli Stati membri garantire che una

persona fisica non possa essere sanzionata per il suo rifiuto di fornire risposte siffatte

all’autorità competente.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia

della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla

validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri

giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

4

Articolo 47, secondo comma, e articolo 48 della Carta.

5

Il diritto ad un equo processo è sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

www.curia.europa.eu

🔊 Listen to this