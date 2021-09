(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 Lussemburgo, 2 settembre 2021

Sentenza nella causa C-928/19

EPSU/Commissione

Impugnazione EPSU: La Commissione non è tenuta a dare seguito alla richiesta di

parti sociali intesa ad attuare, a livello dell’Unione, l’accordo da esse concluso

La Corte conferma la sentenza del Tribunale e ricorda il margine di discrezionalità di cui dispone la

Commissione al fine di decidere sull’opportunità di presentare al Consiglio una proposta per

un’attuazione siffatta ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE

Nell’aprile 2015, la Commissione europea ha avviato una consultazione riguardante l’eventuale

estensione dell’ambito di applicazione di varie direttive sull’informazione e sulla consultazione dei

lavoratori 1 ai funzionari e ai dipendenti delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Alcuni

mesi più tardi, nell’ambito di tale consultazione, due parti sociali, ossia la Trade Unions’ National

and European Administration Delegation [Delegazione sindacale dell’amministrazione nazionale

ed europea] (TUNED) e gli European Public Administration Employers [Datori di lavoro della

pubblica amministrazione europea] (EUPAE), hanno concluso un accordo che istituisce un quadro

generale che prevede l’informazione e la consultazione dei funzionari e dei dipendenti delle

suddette amministrazioni nazionali. Le parti contraenti di tale accordo hanno poi chiesto alla

Commissione di presentare al Consiglio dell’Unione europea una proposta di decisione per

l’attuazione di tale accordo a livello dell’Unione, sulla base dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE 2.

Con decisione del 5 marzo 2018, la Commissione ha respinto la loro richiesta (in prosieguo: la

«decisione controversa»).

Nel maggio 2018 la European Public Service Unions (EPSU), associazione che raggruppa alcune

organizzazioni sindacali europee rappresentative dei lavoratori del settore pubblico e che aveva

contribuito alla creazione della TUNED, ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale

dell’Unione europea, chiedendone l’annullamento. Il Tribunale ha respinto tale ricorso 3, ritenendo

che l’articolo 155, paragrafo 2, TFUE non obblighi le istituzioni dell’Unione a dar seguito ad una

domanda congiunta presentata dalle parti firmatarie di un accordo e intesa all’attuazione di

quest’ultimo a livello dell’Unione. Dopo aver considerato che la decisione controversa doveva

essere oggetto di un controllo limitato, il Tribunale ha affermato che tale decisione soddisfaceva

l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE e che le ragioni contestate esposte in detta

decisione erano fondate.

Investita di un’impugnazione proposta dall’EPSU, la Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione,

conferma la sentenza del Tribunale, ricordando il margine di discrezionalità riconosciuto alla

Commissione in tale settore e il carattere limitato del controllo giurisdizionale esercitabile su

decisioni siffatte.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16), direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in

caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16), e direttiva

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo

all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea – Dichiarazione congiunta del Parlamento

europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU 2002, L 80, pag. 29).

In buona sostanza, risulta da tale disposizione che l’attuazione degli accordi conclusi tra parti sociali a livello

dell’Unione ha luogo o secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nei settori

contemplati dall’articolo 153 (ossia in settori rientranti nella politica sociale), su richiesta congiunta delle parti firmatarie,

in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Sentenza del 24 ottobre 2019, EPSU e Goudriaan/Commissione, T-310/18.

Giudizio della Corte

Per quanto riguarda anzitutto l’interpretazione letterale dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE, la

Corte rileva che tale disposizione non contiene alcuna indicazione riguardo ad un eventuale

obbligo della Commissione di presentare una proposta di decisione al Consiglio. Le formulazioni

imperative utilizzate in varie versioni linguistiche mirano dunque unicamente ad esprimere il

carattere esclusivo delle due procedure alternative previste da tale disposizione, là dove una di

esse è una procedura specifica che conduce all’adozione di un atto dell’Unione.

Poi, per quanto riguarda l’interpretazione sistematica e teleologica della disposizione suddetta, la

Corte analizza quest’ultima nell’ambito dei poteri conferiti alla Commissione dai Trattati, e

segnatamente dall’articolo 17 TUE, il cui paragrafo 1 attribuisce a tale istituzione il compito di

promuovere l’interesse generale dell’Unione, e il cui paragrafo 2 le riconosce il potere di iniziativa

legislativa generale. Su tale base la Corte conclude che l’articolo 155, paragrafo 2, TFUE

conferisce alla Commissione una competenza specifica, la quale si iscrive nell’ambito del ruolo ad

essa assegnato dall’articolo 17, paragrafo 1, TUE, e che consiste nel valutare l’opportunità di

presentare una proposta al Consiglio sulla base di un accordo concluso tra parti sociali ai fini della

sua attuazione a livello dell’Unione. Una diversa interpretazione avrebbe come risultato di far

prevalere gli interessi delle sole parti sociali firmatarie di un accordo sulla funzione di promozione

dell’interesse generale dell’Unione di cui la Commissione è investita. L’autonomia delle parti

sociali, sancita all’articolo 152, primo comma, TFUE e che deve essere presa in considerazione

nell’ambito del dialogo sociale promosso quale obiettivo dell’Unione dall’articolo 151, primo

comma, TFUE, non rimette in discussione la conclusione di cui sopra. L’esistenza di tale

autonomia, caratterizzante la fase di negoziazione di un eventuale accordo tra parti sociali, non

significa che la Commissione debba presentare automaticamente al Consiglio una proposta di

decisione che attua a livello dell’Unione un accordo siffatto su loro richiesta, in quanto ciò

equivarrebbe a riconoscere a tali parti sociali un potere di iniziativa loro proprio ad esse non

spettante.

La Corte rileva inoltre che la questione della natura legislativa degli atti giuridici adottati sulla base

dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE, sollevata dall’EPSU, è distinta rispetto a quella del potere di

cui la Commissione dispone per decidere sull’opportunità di presentare al Consiglio una proposta

ai sensi di tale disposizione, e che l’ampiezza di tale potere della Commissione è la stessa,

indipendentemente dal fatto che l’atto abbia natura legislativa o no.

Inoltre, per quanto riguarda la problematica del livello di controllo giurisdizionale esercitabile sulla

decisione controversa, la Corte ricorda che la Commissione dispone di un margine di

discrezionalità per decidere sull’opportunità di presentare al Consiglio una proposta ai sensi

dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE. Tenuto conto delle valutazioni complesse che devono essere

realizzate dalla Commissione a tale titolo, il controllo giurisdizionale vertente su questo tipo di

decisioni è limitato. Una siffatta limitazione si impone in particolare nel caso in cui le istituzioni

dell’Unione si trovino, come nel caso di specie, a prendere in considerazione interessi

potenzialmente divergenti e ad assumere decisioni che implicano scelte politiche alla luce di

considerazioni di ordine politico, economico e sociale.

Infine, la ricorrente deduceva una presunta violazione del legittimo affidamento, ritenendo che la

Commissione si fosse discostata dalle proprie comunicazioni precedenti pubblicate in materia di

politica sociale. A questo proposito, la Corte rileva che, senza dubbio, adottando regole di condotta

e annunciando mediante la loro pubblicazione che essa d’ora in poi le applicherà ai casi oggetto

delle regole stesse, un’istituzione si autolimita nell’esercizio del proprio potere discrezionale.

Tuttavia, non si può ritenere, in assenza di un impegno esplicito e univoco da parte della

Commissione, che nel caso di specie quest’ultima si sia autolimitata nell’esercizio della propria

competenza prevista da una disposizione di diritto primario, impegnandosi ad esaminare

esclusivamente alcune considerazioni specifiche prima di presentare la propria proposta,

trasformando così questa competenza discrezionale in competenza vincolata una volta che siano

soddisfatte determinate condizioni.

Pertanto, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, e per l’effetto

rigetta l’impugnazione dell’EPSU nella sua interezza.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al

diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono

investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene

annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento

dell’atto.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla

Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti

sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la

causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in

caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, il quale è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede

di impugnazione.

