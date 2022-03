(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 Distacco di lavoratori: il giudice nazionale deve assicurarsi che le sanzioni per la violazione di obblighi amministrativi siano proporzionate

Il giudice nazionale può applicare un regime nazionale di sanzioni contrario alla direttiva sul distacco dei lavoratori purché garantisca la proporzionalità delle sanzioni

[Sentenza nella causa C-205/20 Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto)]

In allegato il comunicato stampa in italiano.

