(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 La Corte conferma il diritto dei cittadini dell’Unione, economicamente inattivi, residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine, di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante

Il diritto dell’Unione non impone tuttavia l’obbligo di iscrizione gratuita a detto sistema

(Sentenza nella causa C-535/19 A (Assistenza sanitaria pubblica)

In allegato il comunicato in italiano.

