(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Stampa e Informazione

Sezione italiana

Nota per la stampa – documento non ufficiale

Sentenza del 16 dicembre 2021 nella causa C-274/20

Prefettura di Massa Carrara

(libera circolazione delle persone)

È contraria al diritto dell’Unione una norma nazionale che vieti a chiunque sia residente in uno Stato membro da un periodo superiore a 60 giorni di circolare sul territorio con un veicolo immatricolato in altro Stato membro, quando la norma non tenga conto della temporaneità dell’utilizzo del veicolo sul territorio nazionale.

Il Codice della Strada italiano fa divieto a chiunque sia residente in Italia da un periodo superiore a 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero[1](#_ftn1).

Facendo applicazione di questa norma, la polizia stradale di Massa Carrara ha sanzionato in via amministrativa una coppia di coniugi che si stava recando al supermercato a bordo di un’automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà della moglie colà residente, e condotta dal marito, stabilmente residente in Italia.

La coppia ha impugnato la sanzione innanzi al Giudice di Pace di Massa Carrara. Questi ha rilevato come il divieto in questione imponga, a carico dei soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni, l’obbligo di immatricolare la loro vettura in Italia; ha sottolineato l’eccessiva onerosità di tale obbligo, sia in termini di costi che di complessità delle procedure amministrative. Ha inoltre ritenuto che l’anzidetto divieto costituisca, da un lato, una discriminazione fondata sulla nazionalità e, d’altro lato, una limitazione all’esercizio di taluni diritti riconosciuti dal TFUE ai cittadini dell’Unione. Ha pertanto sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare la conformità della norma nazionale con il diritto dell’Unione.

Con l’odierna pronuncia, la Corte ritiene che il prestito d’uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo, ricorrente nel caso portato alla sua attenzione dal giudice del rinvio, sia qualificabile come movimento di capitali ai sensi dell’art. 63 TFUE. Secondo tale norma, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Paesi membri, intendendosi per “restrizioni” quelle misure imposte da uno Stato membro tali da dissuadere i soggetti colà residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri. Osserva la Corte che la legislazione italiana, imponendo ai soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni una nuova immatricolazione degli autoveicoli già immatricolati in altro Stato membro, con pagamento dei relativi oneri, finisce per applicare una tassa al comodato d’uso transfrontaliero dei veicoli a motore. Per contro, il comodato d’uso dei veicoli immatricolati in Italia non è assoggettato a questa doppia imposizione. Siffatta differenza di trattamento è in grado di dissuadere i residenti in Italia dall’accettare il comodato d’uso loro offerto dai residenti in un altro Stato membro.

La norma italiana, quindi, costituisce restrizione alla libera circolazione di capitali ai sensi dell’art. 63 TFUE.

Detta restrizione è ammissibile solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell’ipotesi in esame, e per finalità di contrasto della frode fiscale quando l’autoveicolo immatricolato in uno Stato membro sia destinato all’utilizzo permanente in altro Stato membro. La Corte rimette quindi al giudice del rinvio la valutazione sulla durata e sulla natura dell’uso del veicolo, oggetto del procedimento principale.

Essa afferma, in via di principio, la contrarietà al diritto dell’Unione di una norma nazionale che vieti a chiunque sia residente in uno Stato membro da un periodo superiore a 60 giorni di circolare sul territorio con un veicolo immatricolato in altro Stato membro, quando la norma non tenga conto della temporaneità dell’utilizzo del veicolo sul territorio nazionale.

[1] Art. 93, paragrafo 1 bis del Codice della Strada nella versione applicabile ratione temporis

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

