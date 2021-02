CORTE UE: DEFINITIVAMENTE RESPINTA LA RICHIESTA DELL’EX COMMISSARIO EUROPEO JOHN DALLI DI RISARCIMENTO DEL PRESUNTO DANNO SUBITO PER LA CESSAZIONE DALLE SUE FUNZIONI (SENT C-615/19)

(AGENPARL) – gio 25 febbraio 2021 Lussemburgo, 25 febbraio 2021

Sentenza nella causa C-615/19 P

John Dalli / Commissione

La Corte conferma il rigetto del ricorso dell’ex commissario europeo John Dalli

Il sig. Dalli chiedeva il risarcimento del presunto danno subito per effetto della cessazione dalle sue

funzioni

Con sentenza del 12 mai 2015 1, il Tribunale dell’Unione europea aveva respinto il ricorso del sig.

John Dalli, ex commissario europeo, inteso all’annullamento della «decisione orale del 16 ottobre

2012 di cessazione [dalle sue] funzioni (…) con effetto immediato», asseritamente adottata dal

presidente della Commissione, e al risarcimento del danno subito, pari a un euro simbolico a titolo

2016 2, la Corte di giustizia aveva respinto l’impugnazione proposta dal sig. Dalli contro tale

sentenza.

Il sig. Dalli ha nuovamente adito il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno, in particolare

morale, che gli avrebbe causato il presunto comportamento illecito della Commissione, compreso

l’Ufficio europeo per la lotta anti frode (OLAF), a seguito della cessazione dalle sue funzioni quale

membro della Commissione, con effetto immediato al 16 ottobre 2012. Con la sua sentenza del 6

giugno 2019 3, il Tribunale ha respinto il suo ricorso.

Il sig. Dalli ha adito la Corte per ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale. Il sig. Dalli

chiede inoltre alla Corte di ordinare il risarcimento dei danni, in particolare di quello morale, che

Con la sua sentenza odierna, la Corte respinge l’impugnazione del sig. Dalli. La Corte respinge

i sette argomenti fatti valere dal sig. Dalli; di questi ultimi, sei riguardavano la valutazione del

comportamento dell’OLAF, mentre il settimo faceva riferimento alle constatazioni del Tribunale in

merito all’effettività del danno lamentato e all’esistenza di un nesso di causalità tra il

comportamento di tale istituzione e il danno fatto valere.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla

Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti

sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la

causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in

caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di

impugnazione.

