(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 La Corte annulla le decisioni del Consiglio relative all’applicazione dell’accordo di partenariato con l’Armenia

Essa dichiara che, sebbene l’accordo di partenariato presenti taluni legami con la PESC, gli elementi o le dichiarazioni d’intenti da esso inclusi e riconducibili a quest’ultima non sono sufficienti a costituire una componente autonoma di tale accordo idonea a giustificare la scissione dell’atto del Consiglio in due decisioni distinte

(Sentenza nella causa C-180/20 Commissione/Consiglio)

In allegato il comunicato in italiano.

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT

Direzione della comunicazione

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)

