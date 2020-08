CORTE UE: AGENDA DI QUESTA SETTIMANA: CONCLUSIONI DELL’AG IN UNA CAUSA IN MATERIA DI MANDATO DI ARRESTO EUROPEO (MAE)

(AGENPARL) – lun 03 agosto 2020 Cari corrispondenti,

Vi avevamo dato appuntamento all’agenda di fine agosto, ma riteniamo di dovere attirare la vostra attenzione su una causa molto interessante, già anticipata con la nostra precedente mail, le cui conclusioni dell’Avvocato Generale saranno lette il prossimo 6 agosto (giovedì).

Cause in calendario per il periodo considerato:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=9/08/2020&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=03/08/2020&tri=salle&

Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=9/08/2020&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=03/08/2020&tri=salle&

cioè, attualmente : NESSUNA

Giovedì 6 agosto 2020

Conclusioni nella causa C-195/20 XC (DE)

(Mandato di arresto europeo (MAE) emesso dalla Germania – Necessità di estenderlo a reati commessi in Portogallo – MAE eseguito dall’Italia – Persona già arrestata in forza di precedente MAE emesso dalla Germania ed eseguito dal Portogallo, ma liberata – Persona uscita volontariamente dalla Germania e recatasi in Italia – Autorità che deve autorizzare l’estensione: Portogallo o Italia?)

XC è sottoposto, in Germania, a tre diversi procedimenti penali, rispettivamente: per traffico di stupefacenti; per abuso sessuale commesso in Portogallo ai danni di un minore; infine, per violenza sessuale aggravata ed estorsione commesse altresì in Portogallo.

Nel 2011, XC è stato condannato in Germania per il traffico di stupefacenti, ma l’esecuzione della pena è stata sospesa.

Nel 2016, la Germania ha emesso un mandato d’arresto europeo (MAE) contro XC per l’abuso sessuale su minore (primo MAE). Il Portogallo ha autorizzato la consegna dell’arrestato alle autorità tedesche. XC, condannato dai giudici tedeschi, ha interamente scontato la pena ed è poi stato posto in affidamento ai servizi sociali.

Durante l’esecuzione della pena per l’abuso sessuale su minore, è stata revocata la sospensione della pena per il traffico di stupefacenti. Le autorità tedesche hanno quindi chiesto al Portogallo di rinunciare alla regola della specialità (di cui alla decisione-quadro 2002/584/JAI del Consiglio del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione-quadro 2009/299/JAI del Consiglio del 26 febbraio 2009) e di consentire anche l’esecuzione della pena per traffico di stupefacenti. Secondo la regola della specialità, infatti, una persona che è stata consegnata a seguito di MAE non può essere, in linea di principio, condannata o privata della libertà per un reato diverso da quello per cui la consegna è avvenuta e commesso anteriormente all’emissione del MAE.

In assenza di risposta da parte delle autorità portoghesi, XC è stato rimesso in libertà il 18 settembre 2018. Egli si è quindi recato nei Paesi Bassi e poi in Italia. Un giorno dopo, un MAE è stato emesso dalle autorità tedesche per l’esecuzione della pena inflitta per il traffico di stupefacenti (secondo MAE). XC è stato quindi arrestato in Italia e consegnato alle autorità tedesche. Nel 2018, la Germania ha ottenuto l’accordo dell’Italia affinché XC fosse giudicato in Germania anche per la violenza sessuale e per l’estorsione (estensione del secondo MAE). Per tali fatti, XC è detenuto in Germania dal febbraio 2020.

XC ha presentato un ricorso davanti al Bundesgerichtsof (Corte federale di giustizia, Germania), il quale si è rivolto alla Corte di giustizia. In sostanza, si pone la questione di quali siano le conseguenze giuridiche correlate, da un lato, all’uscita volontaria dallo Stato membro di emissione del MAE (Germania) di una persona consegnata a tale Stato sulla base di un primo MAE, e dall’altro, al ritorno forzato di tale persona nello Stato in questione sulla base di un secondo MAE.

