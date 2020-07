CORTE UE: AGENDA DAL 6 AL 12 LUGLIO 2020 (INTESE NEL SETTORE DEI CHIP PER CARTE, VIGILANZA BCE, IMPORTAZIONE CARNI NELL’UE, PROTEZIONE SPECIE AVICOLE, ACCESSO AI DATI DI PETIZIONE PARLAMENTARE, TUTELA CONSUMATORI, VOLKSWAGEN ECC…, )

(AGENPARL) – ven 03 luglio 2020 Cause in calendario per il periodo considerato:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=12/07/2020&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=06/07/2020&tri=salle&

Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=12/07/2020&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=06/07/2020&tri=salle&

cioè, attualmente :

Dal 6 al 12 luglio 2020

Non dimenticate di controllare anche il Calendario sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.

Mercoledì 8 luglio 2020

Sentenza nella causa T-758/14 Infineon Technologies AG

(Concorrenza – Intese – Chip per carte – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Calcolo dell’ammenda – Contatti dell’impresa sanzionata soltanto con alcune delle imprese concorrenti coinvolte nelle intese)

Con decisione del 3 settembre 2014, la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di circa EUR 138 milioni a varie società per aver coordinato, dal 2003 al 2005, la loro politica di prezzi nel settore dei chip per carte nello Spazio economico europeo (SEE). L’intesa si fondava su una rete di contatti bilaterali e di scambi, tra le imprese, d’informazioni commerciali sensibili, vertenti in particolare sui prezzi.

La Infineon e la Philips hanno adito il Tribunale dell’Unione europea perché annullasse la decisione della Commissione. Esse contestavano, in sostanza, da un lato, l’esistenza di un’intesa, e, dall’altro, l’importo dell’ammenda loro inflitta.

Con le sue sentenze del 15 dicembre 2016, il Tribunale ha respinto i ricorsi e confermato le ammende inflitte dalla Commissione alla Infineon e alla Philips.

La Infineon e la Philips hanno proposto impugnazioni avverso le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza del 26 settembre 2018 nella causa C-98/17 P Koninklijke Philips NV e Philips France, la Corte ha respinto l’impugnazione nella sua interezza, confermando quindi la decisione della Commissione e l’ammenda da essa inflitta alla Koninklijke Philips NV e alla Philips France.

Nella causa C-99/17 P Infineon Technologies, invece, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale affinché questo valuti la proporzionalità dell’ammenda inflitta rispetto al numero di contatti addebitati alla Infineon, esaminando eventualmente se la Commissione abbia accertato l’esistenza di sei contatti su cui il Tribunale non si è ancora pronunciato.

Sentenza nelle cause T-203/18 VQ / BCE (EN), T-576/18 Crédit agricole / BCE (FR), T-577/18 Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE (FR), T-578/18 CA Consumer Finance / BCE (FR)

(Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Poteri della BCE)

Nella causa T-203/18, la banca VQ ha chiesto al Tribunale Ue di annullare la decisione della BCE che le ha inflitto una sanzione di 1.600.000 euro per aver riacquistato le proprie azioni, dal 1 ° gennaio 2014 al 7 novembre 2016, senza il previo consenso dell’autorità competente, ordinando la pubblicazione della sua decisione sul suo sito web.

Nelle cause T-576/18 e T-577/18, la banca Crédit agricole SA, ha chiesto al Tribunale Ue di annullare le sanzioni pecuniarie inflittele dalla BCE per violazione continuata dei requisiti connessi all’esistenza di fondi propri ai sensi del regolamento n. 575/2013. La causa T-578/18 ha ad oggetto un’analoga domanda della CA Consumer Finance, parimenti sanzionata, per le stesse ragioni, dalla BCE.

Sentenza nella causa T-429/18 BRF et SHB Comercio e Industria de Alimentos / Commissione

(Salute – Modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti con sede in Brasile e nell’elenco degli stabilimenti dei Paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale)

Due società brasiliane esportatrici di carni hanno presentato ricorso al Tribunale Ue per l’annullamento del regolamento di esecuzione 2018/700 UE.

Ai sensi di tale regolamento, alcuni stabilimenti brasiliani sono stati rimossi dagli elenchi di stabilimenti situati in Paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti di origine animale. Secondo il regolamento impugnato, infatti, gli stabilimenti rimossi dagli elenchi non sono conformi ai requisiti dell’Unione in materia di sanità pubblica, in particolare a causa della presenza di salmonella nelle loro carni di pollame o nei preparati a base di carne di pollame, nonché a causa di episodi di frode rilevati nel marzo 2018 in merito alla certificazione di laboratori per carne e prodotti a base di carne esportati verso l’Unione.

Giovedì 9 luglio 2020

Sentenza nella causa C-297/19 Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein

(Prevenzione e riparazione del danno ambientale – definizione di attività professionale – tutela della specie avicola del mignattino)

L’associazione ambientalista tedesca Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein, ha chiesto alle giurisdizioni tedesche di condannare il Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, ente di diritto pubblico tedesco che coordina varie associazioni per l’acqua e il suolo presenti in Eiderstedt (Germania), ad adottare misure di riparazione ai sensi della legge tedesca sul danno ambientale, attuativa della direttiva 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

La causa verte sul presunto danno ambientale provocato da un impianto idrovoro gestito dal Deich- und HE a scapito della specie avicola del mignattino, nella riserva ornitologica sulla penisola di Eiderstedt nello Schleswig-Holstein.

La penisola di Eiderstedt richiede il drenaggio per consentire l’insediamento e l’agricoltura. A tal fine, la manutenzione dei fossati parcellizzati è a carico dei rispettivi utenti delle aree adiacenti, mentre l’onere della manutenzione dei canali di drenaggio spetta al Deich-und HE. Tra i compiti ad esso delegati per legge, vi è infatti la manutenzione dei corsi d’acqua superficiali come obbligo di diritto pubblico. In adempimento di tali compiti obbligatori, il Deich-und HE gestisce anche l’impianto idrovoro e di drenaggio di Adamsiel.

Con la sua gestione dell’impianto idrovoro e di drenaggio, il Deich-und HE svolgerebbe un’attività professionale, anche se fondata su un obbligo di diritto pubblico. Secondo l’associazione ambientalista ricorrente, tra l’attività dell’impianto idrovoro e di drenaggio del Deich-und HE ed il danno ambientale esisterebbe un nesso causale diretto.

In questo contesto, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), giurisdizione adita in ultimo grado nella vicenda in questione, chiede alla Corte, in via pregiudiziale, di interpretare vari concetti della direttiva 2004/35, in particolare sollevando la questione se nel termine «gestione» rientrino attività indissolubilmente legate all’utilizzazione diretta del terreno e, in caso affermativo, in presenza di quali presupposti un metodo di gestione sia considerato «normale» in base ai documenti di gestione o di indirizzo relativi all’habitat e se un’attività svolta nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege costituisca un’«attività professionale».

Sentenza nella causa C-272/19 Land Hessen

(Protezione dei dati personali – diritto di accesso dell’interessato ai sensi dell’articolo 15 del regolamento 2016/679 – Nozione di autorità pubblica – Indipendenza dei giudici dei Land)

Un cittadino ha presentato una petizione alla Commissione per le petizioni del parlamento del Land dell’Assia (Germania) e ha poi chiesto, in base al regolamento 2016/679 UE sulla protezione dei dati personali, l’accesso ad alcuni dati contenuti negli atti di tale petizione.

Il presidente del parlamento del Land dell’Assia ha respinto questa richiesta in quanto il parlamento non sarebbe sottoposto a detto regolamento.

Il Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania) ritiene che la legge tedesca non conceda alcun diritto di accesso ai dati personali nell’ambito di una petizione come quella in questione. Ritenendo, tuttavia, che tale diritto di accesso potrebbe derivare direttamente dal regolamento generale sulla protezione dei dati, il Verwaltungsgericht ha interpellato la Corte di giustizia su questo punto.

Sentenza nelle cause riunite C-698/18 Raiffeisen Bank (RO) – C-699/18 BRD Groupe Societé Générale (RO)

(Accertamento del carattere abusivo di clausole contrattuali – Contratto di credito avente ad oggetto un prestito personale – Azione ordinaria imprescrittibile – Momento oggettivo della conoscenza da parte del consumatore dell’esistenza di una clausola abusiva)

JB e KC hanno concluso contratti di credito per prestiti personali rispettivamente con Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale. Dopo aver rimborsato integralmente questi crediti, ciascuno di essi ha proposto un ricorso dinanzi alla Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş, Romania), cercando di stabilire il carattere abusivo di alcune clausole dei suddetti contratti che prevedono il pagamento di determinate prestazioni e commissioni mensili di gestione nonché la facoltà per la banca di modificare unilateralmente gli importi dei tassi di interesse.

Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale hanno eccepito che, alla data di presentazione dei ricorsi, JB e KC non avevano più lo status di consumatore, che i contratti di credito erano terminati a seguito della loro piena esecuzione e che, pertanto, JB e KC non avevano più il diritto di intraprendere un’azione giudiziale.

La Judecătoria Târgu Mureş ha ritenuto che la piena esecuzione di un contratto non impedisse la verifica delle clausole che poi sono state riconosciute come abusive. Questo tribunale ha quindi ordinato ai due istituti bancari di rimborsare le somme già pagate da JB e KC ai sensi di tali clausole, unitamente agli interessi legali. Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale hanno impugnato la decisione.

In tale contesto, il Tribunalul Specializat Mureş (Tribunale distrettuale specializzato di Mureş, Romania) chiede alla Corte di giustizia se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori continui ad applicarsi dopo la piena esecuzione di un contratto e, in tal caso, se un’azione di restituzione degli importi ricevuti ai sensi delle clausole contrattuali ritenute inique può essere soggetto a un periodo di prescrizione decorrente a partire dal termine del contratto.

Sentenza nella causa C-343/19 Verein für Konsumenteninformation (DE)

(Competenza giurisdizionale in materia di responsabilità per illeciti civili dolosi o colposi – Vicenda Volkswagen relativa alla manipolazione dei valori di emissione di gas dei motori di automobili)

La società tedesca Volkswagen ha installato nei suoi autoveicoli un dispositivo (software di manipolazione) che nasconde, durante i test, i valori effettivi delle emissioni di gas di scarico, in violazione del diritto dell’Unione. Questa manipolazione è stata resa pubblica il 18 settembre 2015.

Nel settembre 2018, l’organizzazione austriaca dei consumatori Verein für Konsumenteninformation (VKI), mandataria di 514 acquirenti, ha citato in giudizio Volkswagen dinanzi al Landesgericht Klagenfurt (tribunale regionale di Klagenfurt, Austria). I consumatori avevano acquistato i veicoli in Austria da rivenditori autorizzati o da privati ​​prima che la manipolazione fosse resa pubblica.

VKI chiede un risarcimento alla Volkswagen per il danno subito, pari alla differenza tra il prezzo di un veicolo manipolato e quello effettivamente pagato. Inoltre, egli chiede che la casa automobilistica venga ritenuta responsabile per altri danni, come ad esempio quelli correlati al divieto alla circolazione dei veicoli in questione in certe zone.

Il Landesgericht Klagenfurt non è certo che le giurisdizioni austriache (qual esso stesso è), siano territorialmente competenti in relazione ad un siffatto tipo di causa, visto che la manipolazione dei veicoli sarebbe avvenuta in Germania. Per tale ragione, ha presentato alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale, in modo che essa interpreti il regolamento sulla competenza giudiziaria.

Sentenza nella causa C-264/19 Constantin Film Verleih (DE)

(Diritto d’autore e diritti connessi – YouTube – Pubblicazione online di un film senza il consenso del titolare – Diritto d’informazione del titolare – Nozione di nome e indirizzo)

Nel 2013 e 2014, i film Parker e Scary Movie 5 sono stati caricati sulla piattaforma video di YouTube senza il consenso di Constantin Film Verleih, società distributrice di film con sede in Germania e titolare dei diritti esclusivi in Germania per questi due film.

Poiché YouTube e Google si sono rifiutate di fornire alla Constantin le informazioni richieste, quest’ultima società si è rivolta ai giudici tedeschi.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), davanti al quale pende la causa, chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se siffatte informazioni rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/48/CE, ai sensi della quale l’autorità giudiziaria competente può ordinare la comunicazione del «nome e indirizzo» di talune categorie di persone aventi un rapporto con prodotti o servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

Sentenza C-81/19 Banca Transilvania (RO)

(Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Credito in valuta estera – Clausola sul tasso di cambio – Eliminazione della clausola abusiva – Poteri del giudice nazionale)

Nel 2006, NG e OH hanno concluso un contratto di credito con la Banca Transilvania, che ha loro concesso un prestito di 90 000 lei rumeni (circa 18 930 euro). Nel 2008, NG e OH hanno concluso un secondo contratto di credito, questa volta in franchi svizzeri, destinato al rifinanziamento del contratto iniziale.

A causa della forte svalutazione del leu rumeno, però, l’ammontare da rimborsare è quasi raddoppiato negli anni successivi.

Il 23 marzo 2017, NG e OH hanno presentato un ricorso davanti al tribunale specializzato di Cluj, volto a far constatare il carattere abusivo di parte del contratto di rifinanziamento.

A tal fine, NG e OH sostengono, tra l’altro, che Banca Transilvania avrebbe mancato al suo obbligo d’informazione, non avvisandoli, durante la negoziazione e la conclusione del contratto, del rischio che comportava la conversione della valuta del contratto iniziale in una valuta straniera.

In questo contesto, la corte d’appello di Cluj chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori per sapere, in definitiva, quali sono, in base al diritto dell’Unione, le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre, all’occorrenza, dalla constatazione del carattere abusivo di una clausola relativa al rischio di cambio.

