CORTE UE: AGENDA DAL 4 AL 17 MAGGIO 2020 (AIUTI DI STATO PER CENTRALE NUCLEARE DI HINKLEY POINT, NAUFRAGIO AL SALAM BOCCACCIO E COMPETENZA GIURIDIZIONALE, COLLOCAMENTO DEI MIGRANTI IN “ZONE DI TRANSITO”, INDENNIZZO VITTIME REATI VIOLENTI)

cioè, attualmente:

Corte di giustizia dell’Unione europea

Agenda

Dal 4 al 17 maggio 2020

Giovedì 7 maggio 2020

Conclusioni nella causa C-594/18P Austria/Commissione (DE)

(Aiuti del Regno Unito per la centrale nucleare di Hinkley Point)

Con decisione dell’8 ottobre 2014 la Commissione ha approvato gli aiuti che il Regno Unito intende fornire a favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point (situata nel Somerset, sul litorale del Regno Unito) al fine di promuovere la creazione di nuovi impianti per la produzione di energia nucleare. Secondo le previsioni, tale unità diventerà operativa entro il 2023 con un ciclo di vita calcolato a 60 anni.

Tali aiuti, che si suddividono in tre categorie, andranno a favore del futuro gestore dell’unità C, la società NNB Generation (una filiale dell’EDF Energy).

In primo luogo, un «contratto per differenza» serve a garantire la stabilità dei prezzi per le vendite d’elettricità e un indennizzo in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare. In secondo luogo, un accordo tra gli investitori della NNB Generation e il ministero dell’Energia e del Cambiamento climatico del Regno Unito garantisce detto indennizzo in caso di chiusura anticipata per ragioni politiche. In terzo luogo, una garanzia di credito del Regno Unito sulle obbligazioni che saranno emesse dalla NNB Generation è finalizzata a garantire il pagamento puntuale del capitale e degli interessi del debito ammesso, che potrebbe elevarsi fino a un massimo di 17 miliardi di sterline (GBP).

Nella sua decisione, la Commissione ha concluso che gli aiuti in questione erano compatibili con il mercato interno. Secondo la Commissione, essi sono necessari per raggiungere, in tempo utile, l’obiettivo di creare nuovi impianti di produzione di energia nucleare, considerato che il rischio in termini di distorsione della concorrenza è limitato e i loro effetti negativi sono controbilanciati dai loro effetti positivi.

L’Austria ha chiesto l’annullamento della suddetta decisione dinanzi al Tribunale dell’UE., che, con sentenza del 12 luglio 2018 nella causa T-356/15, Austria/Commissione, ha respinto il ricorso. L’Austria ha quindi impugnato detta sentenza davanti alla Corte di giustizia.

Sentenza nella causa C-641/18, Rina SpA ed Ente Registro Italiano NAvale (IT)

(Classificazione e certificazione di una nave da parte di RINA per conto dello Stato di bandiera extracomunitario (Panama) – Invocata responsabilità extracontrattuale di RINA in relazione al naufragio della nave – Competenza giurisdizionale dei giudici italiani secondo il regolamento «Bruxelles I» o immunità giurisdizionale?)

Il 3 febbraio 2006, nelle acque internazionali del Mar Rosso, oltre 1.000 persone sono state vittime del naufragio della nave Al Salam Boccaccio 98, battente bandiera panamense.

Nel 2013, i superstiti ed i famigliari delle vittime decedute hanno adito il Tribunale di Genova (Italia), chiedendo di condannare la Rina SpA e l’Ente Registro Italiano Navale – organismi con sede a Genova (Italia) – al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti. Essi sostengono, in particolare, che le operazioni di certificazione e di classificazione della nave effettuate da detti organismi siano all’origine del naufragio.

La Rina SpA e l’Ente Registro Italiano Navale affermano di aver agito in qualità di delegati della Repubblica di Panama, Stato sovrano, e fanno valere l’immunità giurisdizionale.

In tale contesto, il Tribunale di Genova chiede alla Corte di giustizia se esso debba rinunciare a conoscere della controversia in ragione di detta eccezione di immunità oppure se debba applicare il regolamento «Bruxelles I» ed esercitare la propria competenza quale giudice del luogo in cui l’ente contro il quale la domanda è proposta è domiciliato o ha la propria sede.

Giovedì 14 maggio 2020

Sentenza nelle cause riunite C-924/19 PPU Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et C-925/19 PPU Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (HU)

(Migranti – Cause di inammissibilità delle domande di asilo – Natura del collocamento dei migranti in “zone di transito”)

L’ Alcuni cittadini afghani ed iraniani sono giunti in Ungheria attraverso la Serbia. Attualmente, essi sono ristretti nella zona di transito di Röszke, alla frontiera serbo-ungherese. Nel 2019, hanno presentato domanda d’asilo davanti alle Autorità amministrative ungheresi. I cittadini afghani hanno allegato di avere dovuto lasciare il loro Paese d’origine per ragioni politiche, mentre i cittadini iraniani hanno allegato violenze domestiche subìte nel loro Paese.

Le Autorità amministrative ungheresi hanno dichiarato irricevibili le domande, senza esaminarle nel merito, e hanno ordinato procedersi al rimpatrio, dapprima in Serbia e poi nei rispettivi Paesi d’origine. I provvedimenti sono stati motivati con la considerazione che i richiedenti sono giunti in un Ungheria attraverso un Paese (la Serbia) in cui non sono esposti a persecuzioni o al rischio di gravi danni, o comunque in cui è garantito un adeguato livello di protezione. Tali decisioni sono state impugnate davanti al Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria), evidenziando che un simile motivo di irricevibilità delle domande d’asilo non è previsto dalla direttiva 2013/32.

Il Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ha sollevato alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali concernenti essenzialmente, da un lato, la possibilità di considerare inammissibili delle domande di asilo sulla base della suaccennata motivazione e, dall’altro, la natura del collocamento dei migranti in una zona di transito (misura di trattenimento nell’ambito della direttiva 2013/33 o trattenimento da parte delle autorità di polizia ai sensi della direttiva 2008/115 ?).

Conclusioni nella causa C-129/19 Presidenza del Consiglio del Ministri (IT)

(Indennizzo da parte dello Stato delle vittime di reati violenti intenzionali che, per qualsiasi ragione, non siano riuscite ad ottenere il risarcimento dagli autori dei reati – Solo per situazioni transfrontaliere ?)

La signora BV, cittadina italiana residente in Italia, è stata vittima, nell’ottobre del 2005, a Torino, di violenza sessuale da parte di due soggetti che sono stati condannati a dieci anni e sei mesi di carcere e al risarcimento dei danni causati, liquidati in 50.000 euro oltre interessi. La signora BV non ha mai ricevuto questa somma poiché i rei si sono resi latitanti. La signora BV avrebbe quindi voluto poter contare quantomeno su un indennizzo da parte dello Stato italiano, indennizzo che, però, all’epoca e per una siffatta vicenda, non era previsto da alcuna norma italiana.

Pertanto, nel 2009, la signora BV ha proposto dinanzi al Tribunale di Torino un ricorso contro lo Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo di condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni da lei subìti in conseguenza del mancato recepimento della direttiva 2004/80/CE, che obbliga gli Stati membri a istituire un sistema pubblico di indennizzo per le vittime di reati di violenza intenzionale che non riescano ad ottenere il risarcimento dal reo.

La domanda della signora BV è stata accolta dal Tribunale di Torino, che, nel 2010, ha condannato lo Stato italiano a risarcirle 90.000 euro. La Corte d’appello di Torino, nel 2012, ha confermato, in secondo grado, la decisione del Tribunale, riducendo tuttavia l’importo del risarcimento a 50.000 euro. Lo Stato italiano ha allora proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione, che ha sollevato le questioni pregiudiziali di cui ci si occupa in questa sede.

Prima di sollevare le questioni pregiudiziali di cui trattasi, la Corte di Cassazione ha sospeso il procedimento, in attesa della sentenza della Corte di giustizia (causa C-601/14, Commissione / Italia, vedasi comunicato stampa n. 109/16), pronunciata l’11 ottobre 2016, con cui è stato dichiarato l’inadempimento dell’Italia per non per non avere garantito, ai sensi della Direttiva 2004/80/CE, un sistema di indennizzo equo e adeguato alle vittime di tutti i reati dolosi violenti commessi in situazioni transfrontaliere, o comunque per averlo garantito solo per alcuni reati (ad esempio, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; dei familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica; delle vittime di usura ecc…), escludendone altri, in particolare lo stupro o altre gravi aggressioni.

A seguito di tale sentenza e in recepimento della direttiva 2004/80/CE, l’Italia ha attuato un sistema di indennizzo per le vittime di reati violenti intenzionali (Legge n. 122/2016) che non riescano ad ottenere dal diretto responsabile il risarcimento del danno effettivo. Tale sistema indennitario è stato predisposto con effetto retroattivo a partire dal 30 giugno 2005. Il legislatore italiano ha stabilito che gli importi dell’indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti gravino sul preesistente Fondo destinato ad indennizzare le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura.

Alle vittime di violenza sessuale, in particolare, la legge italiana riconosce un indennizzo di euro 4.800,00.

In questo contesto, la Corte di Cassazione chiede alla Corte di Giustizia, in primo luogo, se la signora BV possa invocare a proprio favore la direttiva 2004/80/CE, visto che tale direttiva sembrerebbe applicarsi alle “situazioni transfrontaliere”.

Nel caso di specie, la situazione non è transfrontaliera ma interna ai confini dell’Italia (come detto, la vittima è cittadina italiana, residente in Italia, e il reato è stato commesso in Italia). La Cassazione osserva che una risposta negativa alla suddetta questione potrebbe comportare una discriminazione tra il caso in cui il reato commesso in Italia abbia come vittime dei cittadini italiani residenti in Italia (ai quali l’indennizzo sarebbe negato), e il caso in cui del medesimo reato siano vittime cittadini di altri Paesi membri o residenti in altri Paesi membri (ai quali l’indennizzo sarebbe concesso).

La Corte di Cassazione chiede, in secondo luogo, alla Corte di giustizia di precisare quali siano i criteri per quantificare un indennizzo “equo e adeguato” ai sensi della direttiva: ciò, evidentemente, per poter stabilire la congruità dell’indennizzo previsto dalla legge italiana per le vittime di violenza sessuale (come detto, euro 4.800,00).

