(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 Cause in calendario per il periodo considerato:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=16/02/2020&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=03/02/2020&tri=salle&

Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=16/02/2020&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=03/02/2020&tri=salle&

[cid:image008.png@01D5D850.D89D7A00]

Corte di giustizia dell’Unione europea

Agenda

Dal 3 al 16 febbraio 2020

Contattateci:

Seguiteci @

ourtPress

Download our app

Non dimenticate di controllare anche il Calendario sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause

Martedì 4 febbraio 2020

Sentenza nelle cause riunite C-515/17P, Uniwersytet Wrocławski e.a

c

Agenzia esecutiva per la ricerca (

) (

)

(Requisiti dell’avvocato patrocinante davanti al Tribunale dell’Unione europea e alla Corte di giustizia dell’Unione europea)

Nel 2016, l’Uniwersytet Wrocławski (università di Wrocław, Polonia) ha presentato davanti al Tribunale dell’Unione europea un ricorso contro la decisione adottata dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (

) che ordinava all’Università di Wrocław di rimborsare certi fondi che le erano stati assegnati

Il ricorso dell’Università è stato dichiarato irricevibile perché, secondo il Tribunale, l’avvocato dell’Università di Wroclaw non aveva il requisito di indipendenza connesso al concetto di “avvocato” ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia

Egli, infatti, oltre ad esercitare la libera professione di avvocato, aveva tenuto corsi, come insegnante esterno, presso l’Università di Wrocław sulla base di un contratto concluso a tal fine con l’università

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, anche se l’assenza di un rapporto di subordinazione tra l’Università di Wrocław e il suo avvocato implicava l’inesistenza, da un punto di vista formale, di un rapporto di lavoro, sussisteva comunque il rischio che l’opinione professionale dell’avvocato fosse, almeno in parte, influenzata dal suo ambiente di lavoro

La decisione del Tribunale è stata impugnata dall’Università di Wrocław (C-515/17 P) e dalla Repubblica di Polonia (C-561/17 P) davanti alla Corte di giustizia

_____________________________________________________________

Giovedì 6 febbraio 2020

Conclusioni nella causa C-581/18,

v TÜV Rheinland

Products and Allianz

(

) (Responsabilità civile dei produttori di impianti mammari – Limitazione territoriale della copertura assicurativa per la responsabilità civile)

Nel 2006, in Germania, alla signora

, cittadina tedesca, sono state impiantate delle protesi mammarie prodotte da Poly Implant Prothèse S.A

(”

“), un’impresa francese ora insolvente

Invece del silicone medico, gli impianti erano stati riempiti con silicone industriale non autorizzato

Nel 2012, è stata raccomandata la rimozione completa di tali protesi

La signora

ha chiesto dinanzi ai tribunali tedeschi il risarcimento del danno contro la compagnia assicurativa francese Allianz

, con la quale

aveva stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile, obbligatoria in Francia

Tuttavia, il contratto di assicurazione contiene una clausola territoriale che limita la copertura ai danni causati in Francia

Pertanto, gli impianti

esportati in un altro Stato membro e utilizzati in detto Stato non sono coperti dal contratto di assicurazione

In questo contesto, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunale regionale superiore, Francoforte sul Meno, Germania) chiede se tale limitazione del contratto assicurativo sia compatibile con il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità (articolo 18

)