CORTE UE: AGENDA DAL 15 AL 21 GIUGNO 2020 (TRASPARENZA ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE CHE RICEVONO DONAZIONI DALL’ESTERO, DOCUMENTI DI VIAGGIO NECESSARI PER CITTADINI DI STATI TERZI)

Corte di giustizia dell’Unione europea

Agenda

Dal 15 al 21 giugno 2020

Giovedì 18 maggio 2020

Sentenza nella causa C-78/18 Commissione / Ungheria (HU)

(Trasparenza Associativa)

L’Ungheria ha adottato nel 2001 una legge al fine di rendere trasparenti le organizzazioni civili che ricevono donazioni dall’estero. Secondo tale legge, tali organizzazioni devono registrarsi dinanzi alle autorità ungheresi come «organizzazioni che ricevono sostegno dall’estero» quando l’importo delle donazioni ricevute nel corso di uno specifico esercizio raggiunge una determinata soglia. In sede di registrazione, devono indicare del pari il numero dei donanti il cui sostegno raggiunga o oltrepassi la somma di HUF 500 000 (circa EUR 1 500) e l’importo esatto del sostegno. Tale informazione viene pubblicata successivamente in una piattaforma elettronica ad accesso pubblico e gratuita. Inoltre, le organizzazioni civili interessate devono menzionare nella loro homepage e nelle loro pubblicazioni il fatto che costituiscono una «organizzazione che riceve sostegno dall’estero».

La Commissione ha avviato dinanzi alla Corte di giustizia un procedimento per inadempimento contro l’Ungheria. Sostiene che la legge sulla trasparenza delle organizzazioni civili finanziate dall’estero viola sia il principio di libera circolazione dei capitali sia vari diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): il diritto al rispetto della vita privata, alla tutela dei dati di carattere personale e alla libertà di associazione.

Sentenza nella causa C-754/18 Ryanair DAC (HU)

(Diritto d’ingresso nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione – Esenzione dal visto – Carta di soggiorno di familiare – Carta di soggiorno permanente – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen –Obbligo a carico dei vettori di accertarsi che i loro passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato membro di destinazione)

Il 9 ottobre 2017, la polizia ungherese all’aeroporto di Budapest (Ungheria) ha controllato i passeggeri di un volo da Londra (Regno Unito) operato da Ryanair. In tale occasione, è stato individuato un passeggero di nazionalità ucraina, munito di passaporto non biometrico e di una carta di soggiorno permanente valida. La carta di soggiorno in questione era stata rilasciata dal Regno Unito conformemente alla direttiva sui diritti alla libertà di circolazione, di libera residenza dei cittadini dell’Unione e dei membri delle loro famiglie, tuttavia il passeggero ucraino non disponeva di un visto. Considerando che, in assenza di un visto, questo passeggero non era in possesso di tutti i documenti di viaggio necessari per poter entrare nel territorio ungherese, la polizia non ne ha autorizzato l’accesso e ha chiesto a Ryanair di riportarlo a Londra. Inoltre, ha ritenuto che Ryanair non avesse adottato le misure che gli spettavano, in quanto vettore, per garantire che il passeggero in questione fosse in possesso dei documenti di viaggio richiesti e, per tale motivo, ha inflitto un’ammenda per un importo di 3000 euro alla compagnia aerea.

Ryanair contesta, dinanzi al Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria), la liceità della decisione amministrativa con la quale è stata inflitta l’ammenda. In particolare, sostiene che il passeggero in ucraino è stato autorizzato ad entrare nel territorio ungherese senza essere in possesso di un visto poiché aveva una carta di soggiorno permanente rilasciata dal Regno Unito in applicazione della direttiva.

A questo proposito, Ryanair sostiene che i titolari di una carta di soggiorno permanente beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di ottenere un visto.

In tale contesto, il Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság chiede alla Corte di giustizia, da un lato, se i titolari di un permesso di soggiorno permanente siano esentati ai sensi della direttiva dall’obbligo di ottenere un visto e, d’altra parte, se il beneficio dell’esenzione dal visto si estende anche ai cittadini di Stati terzi titolari di una carta di soggiorno permanente rilasciata da uno Stato membro che non fa parte dell’area Schengen, come il Regno Unito al momento dei fatti che hanno dato origine al caso.

