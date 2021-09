(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 Cause in calendario per il periodo considerato:

Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:

cioè, attualmente:

Corte di giustizia dell’Unione europea

Agenda

Dal 6 al 12 settembre 2021

Giovedì 9 settembre 2021

Sentenza nella causa Arrêt [C-783/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-783/19) Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (ES)

(Agricoltura—Protezione delle indicazioni geografiche e di denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari – Richiesta di protezione di una DOP non rispetto a un prodotto simile ma rispetto a un servizio)

Il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, organismo che cura gli interessi dei produttori di champagne, si è rivolto alle giurisdizioni spagnole per impedire l’utilizzazione della parola «CHAMPANILLO» riferita, in particolare, ad alcuni «tapas bar» (locali di ristorazione) in Catalogna (Spagna).

L’Audiencia provincial de Barcelona (corte provinciale di Barcellona, Spagna), adita in appello, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia di tutela dei prodotti coperti da denominazione di origine protetta (DOP), quale la denominazione «Champagne», in una situazione in cui il termine in conflitto («CHAMPANILLO») è utilizzato per designare non dei prodotti ma dei servizi di ristorazione.

Sentenza nella causa [C-107/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-107/19) Dopravní podnik hl. m. Prahy

(Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozione di “orario di lavoro” – Periodo di pausa di un lavoratore, nel corso del quale egli è obbligato a rimanere a disposizione del proprio datore di lavoro per partire per un intervento entro due minuti – Obbligo di rispettare le valutazioni giuridiche di un giudice di grado superiore non conformi al diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione)

La presente domanda pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XR, vigile del fuoco, e il suo datore di lavoro, la Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. riguardo al rifiuto di quest’ultima di corrispondere a XR l’importo di 95 335 corone ceche (CZK) (circa EUR 3 735), maggiorato degli interessi di mora, a titolo di compenso per le pause effettuate nel corso della sua attività professionale in qualità di vigile del fuoco nel periodo compreso tra i mesi di novembre del 2005 e di dicembre del 2008.

Con le proprie questioni pregiudiziali, l’Obvodní soud pro Prahu 9 (Tribunale del distretto di Praga 9, Repubblica ceca) invita la Corte di giustizia ad indicare i criteri che permettono di qualificare una pausa come «orario di lavoro» o come «periodo di riposo» ai sensi della direttiva 2003/88.

Questa agenda propone un florilegio di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.

Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea

