(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=12/06/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=06/06/2022&tri=salle&

***********

Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=12/06/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=06/06/2022&tri=salle&

cioè, attualmente:

[cid:image002.png@01D87737.C84325A0]

Corte di giustizia dell’Unione europea

Agenda

Dal 6 al 12 giugno 2022

Contattateci:

Cristina Marzagalli

Sofia Riesino

[Seguiteci @EUCourtPress](https://twitter.com/EUCourtPress)

Download our app

Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.

Mercoledì 8 giugno 2022

Sentenze nelle cause [T-26/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-26/21) Apple / EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT)(EN); [T-27/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-27/21) Apple / EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT) (EN); [T-28/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-28/21) Apple / EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT)(EN)]

(marchi dell’Ue)

Il Tribunale è chiamato a decidere tre ricorsi presentati da Apple Inc.

Nel 1997, 1998 e 2005, la ricorrente Apple Inc. ha ottenuto la registrazione del segno denominativo THINK DIFFERENT come marchio dell’Unione Europea. I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione comprendono prodotti informatici come computer, terminali per computer, tastiere, hardware, software e prodotti multimediali.

Nel 2016 Swatch AG ha presentato all’EUIPO tre domande di decadenza dei marchi contestati. La società ha sostenuto che i marchi contestati non erano stati utilizzati effettivamente per i prodotti in questione per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il 24 agosto 2018, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha dichiarato la decadenza dei marchi contestati per tutti i prodotti interessati, con effetto dal 14 ottobre 2016. I ricorsi presentati da Apple Inc. contro le decisioni della divisione di annullamento sono stati respinti dalla quarta commissione di ricorso. Nel 2021 Apple Inc. si è perciò rivolta al Tribunale UE avverso dette decisioni.

Documenti di riferimento [T-26/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-26/21), [T-27/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-27/21), [T-28/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-28/21)

Giovedì 9 giugno 2022

Sentenza nella causa [C-673/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-673/20) Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques) (FR)

(Cittadinanza dell’Unione – Interpretazione dell’accordo sul ritiro del Regno Unito dalla UE – Cittadina britannica residente in Francia)

Una cittadina britannica residente in Francia è stata cancellata dalle liste elettorali francesi a seguito dell’uscita del Regno Unito dalla UE, evento che avrebbe fatto venir meno la sua cittadinanza UE secondo l’amministrazionefrancese. L’interessata ha presentato ricorso alle autorità francesi, rivendicando il suo diritto al voto in Francia.

La Corte di Giustizia è chiamata a decidere se l’entrata in vigore dell’accordo sul ritiro del Regno Unito dalla UE abroghi automaticamente la cittadinanza europea dei cittadini britannici che, durante il periodo di transizione, abbiano scelto di risiedere in un altro Stato membro.

[Documenti di riferimento C-673/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-673/20)

Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.

Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea

Corte di giustizia

dell’Unione europea

Lussemburgo L-2925

» curia.europa.eu

Cristina Marzagalli e Sofia Riesino

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT

Direzione della comunicazione

[cid:image001.jpg@01D52C0D.E2ED57E0]

[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

[curia.europa.eu](https://www.curia.europa.eu/)

🔊 Listen to this