CORTE UE: AG CAMPOS SáNCHEZ-BORDONA: L’AGGRAVAMENTO DELLE CARENZE GENERALIZZATE CHE INCIDANO SULL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA IN POLONIA NON GIUSTIFICA L’AUTOMATICA NON ESECUZIONE DI TUTTI I MANDATI D’ARRESTO EUROPEI PROVENIENTI DA TALE STATO MEMBRO

negli ultimi mesi così incisive che a nessun imputato che compaia dinanzi ai giudici di tale Stato

membro è garantito il diritto a un giudice indipendente. Di conseguenza, gli appare possibile

rifiutare l’esecuzione di un MAE, senza esaminare specificamente se le carenze sistemiche

incidano negativamente sugli organi giurisdizionali concreti che giudicheranno la persona ricercata

e se tale persona, in considerazione delle sue circostanze personali, corra un rischio reale che

venga violato il suo diritto a un processo equo.

Nelle sue odierne conclusioni in tali cause, l’avvocato generale Manuel Campos Sánchez-

Bordona ricorda che la cooperazione giudiziaria in materia penale si basa sui principi del

reciproco riconoscimento e della reciproca fiducia tra gli Stati membri, e che il rifiuto di dare

esecuzione a un MAE è una risposta eccezionale che deve rispondere a circostanze

eccezionali che, per la loro stessa gravità, impongono una limitazione di tali principi. Tra dette

«circostanze eccezionali» rientra in effetti il rischio reale di violazione del diritto fondamentale della

persona ricercata a un equo processo, derivante da «carenze sistemiche o generalizzate» nello

Stato membro emittente riguardanti l’indipendenza dei suoi giudici. L’avvocato generale Campos

Sánchez Bordona ritiene tuttavia che tale risposta eccezionale sia soggetta a limiti e che non

giunga fino a imporre il rifiuto automatico di dare esecuzione a qualsiasi MAE emesso

dall’autorità giudiziaria dello Stato membro che presenta tali carenze sistemiche o

generalizzate.

L’avvocato generale sottolinea che il rifiuto di esecuzione di un MAE per motivi diversi da quelli

contemplati nella decisione quadro deve comportare l’esame rigoroso in due fasi, richiesto dalla

sentenza Minister for Justice and Equality. A suo avviso, il rifiuto di dare esecuzione a tutti i

MAE emessi da uno Stato membro, prescindendo dalla seconda fase di questo doppio

esame, comporterebbe, probabilmente, l’impunità per numerosi reati e potrebbe andare a

detrimento dei diritti delle vittime. Potrebbe essere altresì inteso come una delegittimazione

dell’attività professionale di tutti i giudici polacchi, che si sforzano di utilizzare i meccanismi di

cooperazione giudiziaria previsti dalla decisione quadro.

L’avvocato generale rileva che, ancorché la minaccia all’indipendenza dei giudici polacchi

possa essersi aggravata, non è di per sé possibile una sospensione automatica e

indiscriminata dell’applicazione della decisione quadro nei confronti di ogni MAE da essi

emesso. Infatti, rifiutare automaticamente qualsiasi esecuzione equivale puramente e

semplicemente a smettere di applicare la decisione quadro. L’avvocato generale ricorda che, come

ha affermato la Corte nella sentenza Minister for Justice and Equality, ciò è possibile solo se il

Consiglio europeo constata la violazione grave e persistente, da parte dello Stato membro

emittente, dei principi dello Stato di diritto, sanciti all’articolo 2 del TUE, su cui si fonda

l’Unione. In quest’ultimo caso non si tratterebbe più del non corretto funzionamento di un regime

di garanzia dei diritti, bensì del venir meno stesso delle condizioni in cui un sistema giudiziario può

tutelare i principi dello Stato di diritto.

Inoltre, a parere dell’avvocato generale, le carenze sistemiche o generalizzate eventualmente

rilevate riguardo all’indipendenza dei giudici polacchi non privano questi ultimi della loro

natura di organi giurisdizionali. Essi continuano a esserlo, anche se l’indipendenza del potere

giudiziario è minacciata. Di fronte all’aggravamento di tali carenze e in assenza di

dichiarazione formale del Consiglio europeo, il rechtbank Amsterdam è tenuto ad applicare

il massimo rigore nell’esaminare le circostanze del MAE di cui gli è stata chiesta

l’esecuzione, ma non è sollevato dall’obbligo di procedere a tale esame in particolare.

L’avvocato generale rileva a questo proposito che il predetto organo giurisdizionale non sembra

aver rinvenuto nelle fattispecie in esame motivi per rifiutare l’esecuzione dei MAE per nessuno dei

motivi contemplati dalla decisione quadro. Inoltre, alla luce della situazione personale delle

persone ricercate, della natura dei reati per i quali sono perseguite e dei contesti che hanno

motivato i MAE, il rechtbank Amsterdam esclude il rischio di un’indebita ingerenza nell’azione

penale nei loro confronti.

Infine, l’avvocato generale ritiene irrilevante che l’aggravamento di tali carenze sistemiche o

generalizzate riguardo all’indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente si sia

verificato prima o dopo l’emissione del MAE. L’aspetto determinante è che l’autorità giudiziaria

di emissione (chiamata a statuire sulla sorte della persona ricercata, una volta che sia stata

effettuata la consegna) conservi la propria indipendenza per pronunciarsi, senza ingerenze

esterne, minacce o pressioni, sulla situazione di tale persona. Ovviamente, il rischio di violazione

del diritto fondamentale a un equo processo diminuisce se il MAE è stato emesso ai fini

dell’espiazione di una condanna a una pena privativa della libertà inflitta alla persona ricercata in

un momento in cui non sussistevano dubbi quanto all’indipendenza del giudice penale che l’ha

pronunciata.

