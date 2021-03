++CORTE COSTITUZIONALE: L’AGENDA DEL 23 E 24 MARZO 2021++

(AGENPARL) – mar 16 marzo 2021 Ufficio ruolo della Corte costituzionale

UDIENZA PUBBLICA 23 MARZO 2021

ESCLUSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE, IN ASSENZA DELLA

COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA, PER I CONDANNATI

ALL’ERGASTOLO PER DELITTI DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA E DI

CONTESTO MAFIOSO

Ordinamento penitenziario – Condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui

all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste – Ammissione alla

liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia – Preclusione.

(R.O. 100/2020)

La Corte di cassazione solleva, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter, della legge26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e

dell’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla

criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con

modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui escludono che il condannato

all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis del codice penale,

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la

giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Il dubbio di costituzionalità trova causa,

afferma il giudice a quo, nel convincimento che la collaborazione non può essere elevata a indice

esclusivo dell’assenza di ogni legame con l’ambiente criminale di appartenenza e che, di conseguenza,

altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell’assenza di detti legami e quindi

di pericolosità sociale. Tale impostazione, secondo la prospettazione della Corte di cassazione

rimettente, riflette le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale e la posizione della Corte europea

dei diritti dell’uomo sull’ergastolo ostativo, le quali inducono a ritenere non manifestamente infondata

la questione di costituzionalità della normativa censurata che si sostanzierebbe, sostiene il giudice a quo,

in una irragionevole compressione dei principi di individualizzazione e di progressività del trattamento

penitenziario. La Corte di cassazione rimettente richiama la sentenza della Corte europea dei diritti

dell’uomo Viola c. Italia del 13 giugno 2019 e la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

Con la sentenza Viola c. Italia, rammenta il giudice a quo, la Corte di Strasburgo, nel valutare la

compatibilità alla CEDU dell’ordinamento italiano, laddove condiziona alla collaborazione

dell’interessato con l’autorità giudiziaria l’ammissione alla liberazione condizionale, ha rilevato un

problema strutturale legato alla presunzione assoluta di pericolosità fondata sull’assenza di

collaborazione, ritenendo che la mancanza di collaborazione non può sempre essere ricondotta a una

scelta libera e volontaria o comunque al fatto che siano mantenuti i legami con il gruppo criminale di

appartenenza. Con la sentenza n. 253 del 2019, osserva il rimettente, la Corte costituzionale ha

confermato, così come evidenziato dalla Corte EDU, il carattere assoluto della presunzione di

mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale del detenuto che non collabori e, in

ragione di tale carattere, ha ritenuto l’esistenza di un contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione

dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo

ostativo, che non abbia collaborato, possa essere ammesso alla fruizione dei permessi premio.

Norme censurate

L. 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà.

Art. 4-bis – Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati

per taluni delitti

1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI,

esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali

detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge o a norma dell’articolo 323-

bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione

dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318,

319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in

esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies

e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17- bis del

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive

modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano

stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva,

altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale

accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile

collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente

irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste

dall’art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo

114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di

collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575,

600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600- quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del

codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,

n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,

all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli

473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal

libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e

dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-

quinquies, 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies

del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per

almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale

salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui

agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-

quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo

codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la

positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide

acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in

relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle

informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in

cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza

decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta

delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere

mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di

cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti

organi centrali.

3-bis. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI,

non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e

antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e

la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con la

criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

Art. 58-ter – Persone che collaborano con la giustizia

1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’art. 21, del comma 4 dell’art. 30-ter e del comma 2 dell’art.

50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, non si

applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di

elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e

sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

D.L. 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon

andamento dell’attività amministrativa (1)

Art. 2.

1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per

la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall’articolo 176 del codice penale e fatto salvo

quanto stabilito dall’articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque

essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell’articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

UDIENZA PUBBLICA 23 MARZO 2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – FONDO PER I COMUNI

DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E

PIACENZA E PER I COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA – AVVISO DI

RETTIFICA CHE ELIMINA IL RIFERIMENTO AI COMUNI DICHIARATI

ZONA ROSSA – INCIDENZA SU COMUNI DELLE PROVINCE DI PADOVA,

TREVISO E VENEZIA

3

Enti locali – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure destinate in favore degli enti territoriali –

Istituzione di un fondo, presso il Ministero dell’interno, in favore dei Comuni delle Province di cui al comma 6,

dell’art. 18, del d.l. n. 23 del 2020, nonché dei Comuni dichiarati zona rossa sulla base di provvedimenti statali o

regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi – Avviso di rettifica, pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale-serie generale del 20 maggio 2020, n. 129, nella parte in cui, all’art. 112, sopprime, nella

rubrica, le parole “e comuni dichiarati zona rossa” e, al comma 1, primo periodo, le parole “nonché i comuni

dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta

giorni consecutivi”.

(R.R. 60/2020)

Enti locali – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

