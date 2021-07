(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 Gentile collega,

durante lo svolgimento dei lavori sulla rete idrica di Corso Giovecca, nel tardo pomeriggio di oggi si è verificata la rottura di una valvola di intercettazione dell’acqua. I tecnici di Hera sono giunti subito sul posto per supportare la squadra già al lavoro nel cantiere e hanno iniziato le operazioni di riparazione della rete.

Per consentirne lo svolgimento, è stato tuttavia necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nella zona circostante, coinvolgendo circa un centinaio di utenze.

I lavori procederanno fino al completo ripristino del servizio, previsto per la tarda serata di oggi.

Si ricorda che la sostituzione e lo spostamento delle valvole di intercettazione dell’acqua al di fuori dell’area oggetto della prossima ripavimentazione è una delle più importanti migliorie previste dal progetto di riqualificazione della rete idrica nei pressi di Piazza Castello. Infatti, la sostituzione dei vecchi apparati renderà più resiliente la rete e, inoltre, la loro nuova collocazione seguirà una logica più moderna ed efficiente rispetto a quella attuale. Grazie ad essa, in futuro sarà possibile intervenire sulla rete idrica senza provocare interruzioni di servizio agli utenti dell’area.

Cordiali saluti,

Francesco

Francesco Reggiani

relazioni con i media, area Ferrara-Modena

direzione centrale relazioni esterne

HERA S.p.A. Via Razzaboni, 80 – 41122 Modena

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it/)

🔊 Listen to this