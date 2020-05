(AGENPARL) – NARNI (TR), sab 09 maggio 2020

Corso di laurea in Scienze per l’investigazione e la sicurezza // 14 maggio > open day virtuale “Docenti e future matricole dialogano online sulla formazione e sul futuro”

PRIMA DATA 14 MAGGIO, 18.00 – 19:30

I percorsi di orientamento dell’Università degli Studi di Perugia si confrontano con il mutato contesto sociale e con l’emergenza della pandemia. In tempi rapidissimi, e grazie alla collaborazione delle competenze e delle eccellenze di Ateneo, sono stati elaborati strumenti e piattaforme per svolgere attività di orientamento a distanza, salvaguardando così la sicurezza e il benessere di tutti. Tali strumenti affrontano in modo ideale l’inedita situazione e le costrizioni nel movimento e negli spostamenti delle persone, e consentono di offrire a distanza un incontro e un dialogo con esperti e docenti.

In particolare, il corso di laurea in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza (sede a Narni) si presenterà al pubblico e alla cittadinanza in forma virtuale. Grazie a una connessione Internet, le persone, da qualsiasi luogo, potranno partecipare all’iniziativa di orientamento online. si tratta di una forma originale e innovativa di comunicazione, speriamo vi piaccia!

Le iscrizioni all’open day sono aperte al seguente link:

https://www.unipg.it/orientamento/orientamento-virtuale/open-day-virtuali

IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA

IN OPEN DAY VIRTUALE:

è presente sulla pagina web universitaria CLICK ORIENTA, che contiene una video-presentazione del corso

https://www.clickorientaunipg.it/area-umanistica/dipartimento-di-filosofia-scienze-sociali-umane-formazione/

Infine, la brochure in formato pdf, scaricabile, del corso è presente qui:

https://www.unipg.it/didattica/offerta-formativa/offerta-formativa-2019-20?idcorso=284&annoregolamento=2019

Come noto, il corso di laurea in Scienze per l’investigazione la sicurezza propone con successo percorsi formativi per figure professionali corrispondenti alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Il laureato in Scienze per l’investigazione e la Sicurezza mira ad essere un esperto di sistemi investigativi e della sicurezza dei cittadini a trecentosessanta gradi. Date le competenze acquisite può essere, infatti, impiegato sia in contesti nazionali che stranieri: nell’organizzazione dei grandi eventi; nella sicurezza dei siti industriali; negli aeroporti; nei porti e nei centri strategici delle vie di comunicazione. Il laureato sarà in grado, inoltre, di gestire, “proteggere” e mettere in sicurezza dati sensibili di imprese pubbliche e private; potrà collaborare con le organizzazioni statali per la difesa, l’investigazione e la sicurezza, dimostrando di essere un competente interlocutore tra le Forze armate, le Forze di polizia, e la società civile.

Il laureato può svolgere efficacemente tali compiti poiché possiede un’adeguata conoscenza delle discipline sociologiche con particolare riferimento alle indagini investigative e allo studio delle dinamiche per la sicurezza; adeguate conoscenze delle scienze investigative e della loro applicazione sia dal punto di vista metodologico che normativo; adeguate conoscenze linguistiche e della realtà internazionale nelle sue componenti geopolitiche; capacità di inserimento in lavori di gruppo; aggiornate conoscenze delle tecnologie per la ricerca, il trattamento dei dati, e l’investigazione informatica; buone cognizioni per il collegamento con le discipline mediche e biologiche. Il corso, tramite tirocini interni ed esterni, conferenze e convegni, si avvale del contributo dei massimi esperti del settore, garantendo così vaste possibilità di esperienza professionale e di impiego negli ambiti di competenza.