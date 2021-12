(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E GENITORI:ASPETTI PSICOLOGICI DEL COVID-19, LOCKDOWN E DAD IN ETA’ EVOLUTIVA

Da quasi due anni la vita di ognuno di noi è profondamente cambiata. Il contesto scolastico si è adattato e continua ad adattarsi ad ogni cambiamento, provando a proteggere al meglio la crescita dei propri alunni in un ambiente anche psicologicamente “al sicuro”.

Dalla paura del contagio, alla noia in isolamento, dal distanziamento sociale alla DAD, sono moltissimi i cambiamenti radicali nella routine di ogni bambino e bambina che meritano un pensiero di accompagnamento.

Il Comune di Nova Milanese, in coprogettazione con i due Istituti Comprensivi Giovanni XIII e Margherita Hack, i comitati genitori e l’Associazione EMDR Italia, promuove il progetto “Gli effetti psicologici del Coronavirus in età scolastica”, che prevede incontri formativi con i docenti e con i genitori degli studenti delle scuole primarie e secondarie cittadine.

“Durante i vari appuntamenti ci si confronterà su come cogliere i segnali di disagio che potrebbero essersi sviluppati nei bambini che vivono una pandemia. Si cercherà di capire come proteggerli, stimolarli e accompagnarli al meglio emotivamente. L’obiettivo è – interviene l’assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili Savina Frontino – remare sempre di più verso una scuola emotivamente al sicuro, in grado di favorire l’apprendimento, la crescita, la socializzazione”.

Il programma prevede:

14 dicembre ore 17.30 – formazione per docenti scuole secondarie

12 gennaio ore 17.30 – formazione per docenti scuole primarie

17 gennaio ore 20.30 – formazione on line per genitori (a breve i dettagli sulle modalità iscrizione)

Possibile anche un ulteriore incontro di feedback con gli insegnanti a fine percorso scolastico.

A gestire gli incontri sarà la dott.ssa Giada Maslovaric – Psicologa e Psicoterapeuta, supervisore e facilitatore EMDR Italia. Dal 2007 impegnata nell’associazione, nel coordinamento e supervisione degli interventi clinici durante disastri naturali e o altre gravi emergenze come la pandemia da covid-19. Formatrice per il Ministero Affari Esteri per i diplomatici e personale di crisi della Farnesina su psicologia e comunicazione in emergenza. Docente, formatrice, relatrice, autrice di vari articoli scientifici.

🔊 Listen to this