(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 CORSA AL VACCINO, LIVERANI (LEGA ER): PIU’ ATTENZIONE ALLA COMUNICAZIONE PER EVITARE INUTILI DISAGI ALLA POPOLAZIONE

BOLOGNA, 16 AGO – “Più attenzione alla comunicazione circa le modalità di somministrazione dei vaccini anti Covid per evitare disagi logistici alla popolazione”. Lo ha detto il consigliere regione della Lega, Andrea Liverani, dopo anche alcuni organi di informazione, riportando le dichiarazioni dei dirigenti dell’Ausl Romagna hanno annunciato, riprendendo le indicazioni della Regione Emilia Romagna, la possibilità già dal 16 agosto, per i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni, di vaccinarsi senza prenotazione presso gli hub vaccinali di Lugo, Faenza e Ravenna, nel ravennate. “Abbiano potuto verificare direttamente – ha fatto sapere Liverani – che si tratta di una informazione sbagliata: per questa iniziativa è attivo solo l’hub vaccinale di Ravenna, presso il centro commerciale ESP, dove infatti è stata indirizzata poi una giovane 16enne che ci ha segnalato il disguido di cui è stata involontaria protagonista”. Secondo il consigliere della Lega è “necessario porre più attenzione nelle comunicazioni ufficiali da parte del personale dell’Ausl Romagna nei confronti di chi chiede la copertura vaccinale contro il Covid. Un impegno che però non deve però ricadere sulle famiglie di questi giovani – ha concluso Liverani – costrette spesso a fare molti chilometri da casa propria per raggiungere i punti vaccinali predisposti”.

