(AGENPARL) – dom 19 luglio 2020 CORRUZIONE: LABRIOLA (FI), SCEMPIO SU ANAC MENTRE GOVERNO DORME

“Era il 6 giugno del 2018 quando Conte affermò in Aula che il lavoro svolto fino a quel momento dall’Anac era del tutto insufficiente, aggiungendo di volerne valutare bene il ruolo che non doveva essere depotenziato, ma occorreva rafforzare l’autorità di prevenzione in modo da avere una sorta di certificazione anticipata degli amministratori pubblici”.

Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

“E’ passato un anno da quando Cantone si è dimesso e da allora sono iniziati i problemi dell’autorità. La legge prevede in caso di dimissioni anticipate la nomina di un nuovo presidente. Il ministro Dadone e il governo, non sapendo cosa fare, hanno consentito che, con delibera interna, si nominasse un presidente facente funzioni, in barba alla legge. Proprio coloro che volevano potenziare l’Anac la stanno affossando, tanto che ad oggi il ministro Dadone non è stata in grado di individuare neppure una persona da proporre in CDM. Siamo alla follia più totale. In un periodo in cui tutti, a partire dalla Banca d’Italia – prosegue l’esponente azzurra – denunciano un possibile aumento della corruzione per via delle risorse messe in circolo per l’emergenza coronavirus, l’esecutivo dorme e non riesce a nominare un presidente dell’autorità che possa svolgere il ruolo nel pieno delle sue funzioni. Non era un buon biglietto da visita quello con cui Conte si è presentato alla Camera ma arrivare a questo punto era francamente inimmaginabile”, conclude.

