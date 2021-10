(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Attenzione: sostituisce il precedente

MEDICINA E CHIRURGIA: AL VIA LE LEZIONIIL BENVENUTO DEL RETTORE UNISALENTO FABIO POLLICE ALLA PRIMA “CLASSE” DI MATRICOLE

«Siete voi il futuro di questo corso di laurea, e della Medicina sul nostro territorio». Così il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice ha voluto salutare la prima “classe” di studenti del nuovo corso di laurea in Medicina e chirurgia, avviato quest’anno nell’Ateneo salentino: circa 60 matricole selezionate su base nazionale, alle quali è stata riservata per le lezioni l’aula seminari del college ISUFI, nel complesso Ecotekne. Proprio qui si è tenuto questa mattina l’incontro di benvenuto, nel corso del quale è intervenuto in collegamento l’Assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco, tra i futuri docenti del corso di laurea. Ha portato i saluti, inoltre, il Presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lecce Donato De Giorgi e un rappresentante dei medici ospedalieri.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali Ludovico Valli e i professori Alessandro Sannino e Pietro Alifano si sono soffermati sugli aspetti scientifici del percorso formativo, caratterizzato da una connotazione “MedTec” che coniuga conoscenze mediche e conoscenze bio-ingegneristiche, e da un orientamento “operativo” che prevede lo svolgimento di tirocini già nel secondo anno di corso. Sono intervenuti anche la Prorettrice vicaria Maria Antonietta Aiello e il Direttore dell’ISUFI Domenico Fazio.

«Siamo tutti qui, emozionati, a salutare un momento storico per la nostra Università e per il Salento», ha sottolineato il Rettore Pollice, «Dopo vent’anni si avvia un corso di laurea di cui voi studenti e studentesse siete e sarete protagonisti assoluti. Potranno presentarsi difficoltà e incertezze, ma sappiate che ci troverete sempre al vostro fianco per aiutarvi a costruire il vostro futuro e il futuro della Medicina in questo territorio e ovunque andrete a operare, in Italia come all’estero».

Lecce, 14 ottobre 2021

