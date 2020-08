(AGENPARL) – dom 23 agosto 2020 CORONAVIRUS: SPENA (FI), TAMPONI ANCHE IN STRUTTURE PRIVATE, LAZIO SI DIA UNA MOSSA

“In queste settimane decisive, con il rientro di tanti italiani dalle vacanze, un punto chiave per contenere il contagio è la tempestività nel poter fare i tamponi e nell’avere i relativi risultati.

Occorre una collaborazione tra il sistema sanitario nazionale, le Regioni e le strutture private (ambulatori e case di cura) per poter effettuate anche in questi ultimi i tamponi, così come avvenuto per i test sierologici.

Tante regioni lo stanno già facendo, nel Lazio, invece, la Regione guidata da Nicola Zingaretti sta mettendo in atto un ostruzionismo ideologico a queste strutture. Un comportamento davvero incomprensibile. Il risultato? Ritardi, file ovunque, ore di estenuante attesa per poter effettuare il test, rinvii di interventi sanitari di routine.

A Fiumicino, tra l’altro, i tamponi non vengono eseguiti h24. Se atterri tra le 9 e le 18 puoi effettuarlo in aeroporto, in caso contrario il tutto viene delegato al senso di responsabilità del viaggiatore, che si deve recare autonomamente in una struttura per poter fare il test: una cosa inaccettabile.

La Regione Lazio a trazione Pd scenda dal piedistallo e si dia una mossa. Non è tempo per inutili lungaggini burocratiche e per assurde prese di posizione. Nelle prossime ore presenterò un’interpellanza al ministro della Salute Speranza affinché venga chiarita questa inconcepibile posizione.

La salute dei cittadini viene prima di tutto”.

Lo afferma in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia.

—

🔊 Listen to this