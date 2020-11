CORONAVIRUS: SINDACO E VICE SI SONO SOTTOPOSTI AL TEST RAPIDO

(AGENPARL) – BOLZANO, ven 20 novembre 2020

Dal 20 al 22 novembre anche a Bolzano lo screening di massa per interrompere la curva dei contagi

Il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ed il Vice Sindaco Luis

Walcher si sono sottoposti al test rapido Covid -19 che nei

prossimi giorni, in particolare dal 20 al 22 novembre

coinvolgerà tutta la popolazione altoatesina. Al Palasport

di via Resia, una delle 22 strutture allestite dal Comune per poter

effettuare i test, Sindaco e Vice si sono presentati muniti di

documento d’identità, tessera sanitaria, modulo privacy e

test debitamente compilato e scaricato dal sito Internet del Comune

e quindi si sono sottoposti al test nasofaringeo eseguito da

personale sanitario. Un test rapido in grado di rilevare la

presenza del virus. Per la cronaca, per entrambi l’esito del

tampone è stato negativo.

Anche a Bolzano dunque lo screening si svolgerà dal 20 al 22

novembre dalle 8.00 alle 18.00. Si ricorda che è aperto a

tutti i cittadini di età superiore ai 5 anni. E’ aperto

anche alle persone presenti sul territorio comunale o provinciale

per motivi di lavoro o studio anche se non residenti. I minori

dovranno essere accompagnati dai genitori.Sul territorio comunale

di Bolzano sono state individuate 22 strutture in cui saranno

effettuati i test. Si tratta in prevalenza di palestre che hanno

sede nelle scuole che ospitano di norma i seggi elettorali in

occasione delle elezioni e altri 6 siti (Palasport via Resia,

Palamazzali viale Trieste, sale polifunzionali Rosenbach piazza

Nikoletti e Ortles piazzetta Anne Frank, Centro Giovanile via

Vintler e Istituto Rainerum piazza Domenicani).

Lo screening come detto consiste in un test rapido dell’antigene in

grado di rilevare, grazie ad un tampone naso-faringeo la presenza

del virus e di fornire un risultato entro 15-30 minuti. Un test

sicuro e indolore. I test saranno effettuati da personale

sanitario. Previsto l’intervento e la collaborazione per la parte

logistica e amministrativa di addetti del Comune di Bolzano, della

Provincia, della Protezione Civile dei Vigili del Fuoco Volontari

della Croce Rossa e della Croce Bianca.I cittadini di Bolzano sono

invitati a presentarsi nella struttura di riferimento in base alla

propria residenza o domicilio (elenco

vie e strutture sul sito Internet del Comune ) nelle fasce

orarie indicate portando con sè un documento

d’identità, la tessera sanitaria, il modulo debitamente

compilato con i propri dati anagrafici per il test antigienico e

l’informativa sulla privacy. Modulo scaricabile dal sito Internet

del Comune. Così facendo si contribuirà a risparmiare

tempo nell’effettuazione del test. In ogni caso il modulo

potrà essere compilato anche sul posto. E’ importante venga

rispettata il più possibile la suddivisione per fasce orarie

per contribuire ad una omogenea affluenza al test.

Il risultato del tampone (POSITIVO O NEGATIVO) sarà

comunicato via E-Mail entro un’ora circa dall’effettuazione del

test. Il file PDF contenente l’esito si potrà aprire tramite

un codice che sarà inviato via sms. Chi non dispone di mail

o telefono potrà fare riferimento ad un proprio familiare o

parente o al proprio medico di base. E’ necessario fornire

preventivamente un indirizzo mail ed un numero telefonico al

momento della compilazione del modulo per il test. In caso di esito

POSITIVO del tampone è previsto un periodo di isolamento di

10 giorni. Se non si avranno sintomi, sarà possibile

terminare l’isolamento dopo 10 giorni senza ulteriori test.Fino a

martedì 24 novembre si possono effettuare i test anche nelle

farmacie autorizzate e presso il proprio medico di base.Per

informazioni relative allo svolgimento delle operazioni di

screening sul territorio comunale di Bolzano sono attivi solo

venerdí 20, sabato 21 e domenica 22 novembre i numeri di

telefono e dalle ore 8 alle 18. Per ogni

informazione è sempre possibile rivolgersi tutti i giorni

anche al numero verde dalle ore 8 alle 20.