(AGENPARL) – sab 09 maggio 2020 Coronavirus: Schifani, FI per governo liberale ma difficile senza elezioni

“Nei momenti drammatici del Paese il nemico non è chi lo guida. Non vuol

dire interesse a entrare al governo: siamo e restiamo nel centrodestra e,

come ha detto Berlusconi, con un governo liberale ci sentiremmo in linea,

ma è difficile immaginarlo in tempi brevi e non è un discorso

dell’immediato”. Così in un’intervista al Corriere il senatore di Forza

Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani che poi prosegue:

“Berlusconi si sta spendendo molto con i leader europei perché venga dato

il giusto peso e sostegno al Paese, uno sforzo apprezzato dai cittadini. A

Conte chiediamo ascolto: tra l’approvazione di una legge di spesa e

l’erogazione dei fondi c’è da sempre una eccessiva dilatazione temporale e

anche le banche, oltre all’elefantismo di Inps e Sace, non stanno facendo

abbastanza. Serve sburocratizzare e che lo Stato dia aiuti a fondo perduto

alle aziende in difficoltà, non che vi entri come socio”. Quanto al ritorno

della sanità allo Stato, per Schifani “Sarebbe un irrazionale ritorno al

passato. Si critica il ‘modello Formigoni’ ma se in Lombardia non avessimo

il sistema pubblico/privato con la partecipazione di un’eccellenza come il

Gruppo San Donato, non si sarebbero aumentate le terapie intensive in pochi

giorni, salvando vite”.

