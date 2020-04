(AGENPARL) – ven 17 aprile 2020 CORONAVIRUS: RONZULLI, SU SCUOLA GRAVI DISUGUAGLIANZE, E’ FALLIMENTO STATO

“La digitalizzazione della scuola e, di conseguenza, la didattica a distanza sono talmente indietro che a Milano una onlus, che merita un grandissimo applauso per il grande esempio di solidarietà che sta dando, si è premurata di regalare tablet a quei bambini le cui famiglie non possono consentirsene uno. Altro che i fondi annunciati dal ministro Azzolina per l’acquisto di strumenti informatici indispensabili all’e-learnig, sta andando in scena il fallimento dello Stato alla cui incapacità c’è per fortuna la risposta forte del volontariato. La scuola deve essere per tutti i ragazzi che, attraverso percorsi di studi omogenei ovunque, devono poter acquisire le stesse conoscenze. Ovviamente così non è visto che tantissimi studenti sono vittime del digital divide che, tanto più in questa fase di emergenza, amplia il divario formativo offerto nelle varie aree del Paese e al quale il governo non ha saputo minimamente rispondere. Ci sono addirittura ragazzi che per poter studiare sono costretti a spostarsi per chilometri in aperta campagna alla ricerca della connessione a internet. Senza contare che un terzo delle famiglie italiane non possiede pc. Questa situazione non è accettabile, si mina uno dei principali diritti dei nostri figli e invece di provare a rimediare, predisponendo immediatamente misure adeguate, il governo si nasconde dietro il dito sostenendo che sul fronte dell’istruzione non c’è nessun problema. In realtà, invece, sono in atto delle enormi disuguaglianze, perché al momento c’è chi può studiare e chi no e questa è la più grande disfatta per un Paese civile”. Così in una nota, la presidente della commissione per l’infanzia e l’adolescenza, Licia Ronzulli.

